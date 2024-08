Warszawiacy dodają do flaków nietypowy składnik. Tomasz Jakubiak podał genialny przepis

Flaki po warszawsku to nieco inna wersja słynnej w całej Polsce zupy. Wersja, która może zadziwić mieszkańców innych regionów kraju. Tomasz Jakubiak w jednym ze swoich programów zdradza, jak zabrać się do przygotowania tej pożywnej zupy i podaje przepis na flaki po warszawsku, czyli flaki z pulpetami. Jesteśmy pewni, że ten patent przypadnie do gustu nie tylko mieszkańcom stolicy.

Jak wybrać dobre flaki?

Przed zakupem upewnijcie się, że flaki są świeże. Powinny mieć szarawy lub lekko żółtawy kolor i neutralny zapach. Jeśli decydujecie się na wybór sklepowego produktu, który został już poddany wstępnej obróbce termicznej, również zwróćcie uwagę na jego barwę. Biała będzie świadczyć o tym, że flaki były moczone w roztworach octowych. Lepiej ich unikać i zaopatrywać się u sprawdzonego, zaufanego dostawcy.

Jak zrobić flaki po warszawsku według Tomasza Jakubiaka?

Szykowanie flaków po warszawsku należy zacząć od zrobienia wywaru na bazie warzyw i żeberek wołowych. Wrzućcie wszystkie składniki do garnka i zacznij je gotować. W tym czasie zajmijcie się obróbką flaków. Trzeba je dokładnie oczyścić, a następnie kilka razy obgotować, by straciły nieprzyjemny zapach i nadawały się do jedzenia. Jeśli jednak nie macie ochoty na długie stanie w kuchni, możecie „pójść na skróty”. W sklepach znajdziecie flaki, które zostały już pokrojone, oczyszczone i wstępnie obgotowane.

Sekretnym składnikiem zupy Tomasza Jakubiaka są pulpety z cielęciny doprawione czosnkiem, startym imbirem, a także solą i pieprzem. We flakach z pulpetami nie powinno zabraknąć przypraw. To one nadają im wyrazisty i charakterystyczny smak. Postawcie na majeranek, tymianek, ostrą paprykę, czarny pieprz, sól i gałkę muszkatołową. Możecie też sięgnąć po ziele angielskie, liście laurowe i słodką paprykę.

Przepis: Flaki po warszawsku według Tomka Jakubiaka To pyszna i sycąca zupa, idealna na obiad dla całej rodziny. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 6 Składniki Na wywar: żeberko wieprzowe

marchewka

seler

2 pietruszki

sól, pieprz Na flaki: 1 kg flaków wołowych

pieprz

sól

1 łyżeczka imbiru suszonego

szczypta gałki

2 łyżeczki suszonego tymianku

łyżeczka ostrej czerwonej papryki Na pulpety: 500 g mielonej cielęciny

2 cm kłącza imbiru

1 jajko

4 łyżki bułki tartej

3 ząbki czosnku

10 g majeranku świeżego

sól

pieprz

mąka do obtoczenia pulpetów Na zasmażkę: 5 łyżek mąki pszennej

5 łyżek masła Sposób przygotowania Szykowanie wywaruUmyjcie i obierzcie warzywa. Żeberka wieprzowe zalejcie ok. 4 litrami zimnej wody. Zagotujcie i usuńcie szumowiny. Dodajcie warzywa, trochę soli i pieprzu. Gotujcie wywar na niedużym ogniu. Mięso i warzywa wyjmijcie z wywaru, gdy będą już miękkie. Pokrójcie jarzyny na mniejsze kawałki, na przykład na plasterki i odcedźcie wywar. Obgotowywanie flakówFlaki wypłuczcie, włóżcie do garnka, zalejcie zimną wodą, i gotujcie przez 15 minut. Następnie powtórzcie tę samą czynność jeszcze trzy razy. Obgotowane flaczki przecedźcie przez sito. Gdy przestygną, oczyśćcie je z wszelkich błonek, a następnie pokrójcie w cienkie paski. Łączenie składnikówWarzywa i flaki wrzućcie do odcedzonego wywaru i gotujcie całość przez około 40 minut. Robinie pulpetówCielęcinę połączcie ze startym imbirem i czosnkiem, a także solą, pieprzem i świeżym tymiankiem. Do masy dodajcie jajko i bułkę tartą. Dokładnie wymieszajcie wszystkie składniki. Uformujcie niewielkie kuleczki i obtoczcie je w mące. Wykańczanie zupyDo gotujących się flaków wrzućcie pulpety. Doprawcie zupę suszonym imbirem, majerankiem, czerwoną papryką i pozostałymi przyprawami. Przygotujcie zasmażkę. Podprażcie mąkę na patelni i dodajcie masło. Gdy tłuszcz się rozpuści, a zasmażka zyska złoty kolor, wlejcie ją do zupy. Zamieszajcie całość i wyłączcie palnik.

Wskazówka: Gotową zupę możecie posypać startym parmezanem.

Rada: Jeśli chcecie, możesz nie dodawać do flaków zasmażki, ale dzięki niej zyskują więcej smaku i aromatu. Nabierają też pięknego koloru.

Z czym podawać flaki po warszawsku?

Flaki po warszawsku, czyli flaki z pulpetami najlepiej smakują na ciepło ze świeżym pieczywem pszennym lub pełnoziarnistym. Co ważne, to jedna z tych zup, którą można swobodnie odgrzewać.

Czytaj też:

Tomasz Jakubiak schudł bez rygorystycznej diety. Wystarczy, że zrezygnował z tych 2 produktówCzytaj też:

Robię kulki z ryżu i nadziewam tym farszem. Przepis na proste danie zdradził mi włoski szef kuchni