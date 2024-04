Tomasz Jakubiak schudł bez rygorystycznej diety. Wystarczy, że zrezygnował z tych 2 produktów

Tomasz Jakubiak cieszy się dużą popularnością, którą przyniósł mu głównie program „MasterChef”. Jakiś czas temu za pośrednictwem mediów społecznościowych słynny kucharz zdradził, jak udało mu się zrzucić nadprogramowe kilogramy. Okazuje się, że nie stosował on żadnej diety, a jedynie wyeliminował dwa składniki ze swojego menu. Efekt jest naprawdę świetny. Odchudzanie wielu osobom kojarzy się tylko z jedzeniem zieleniny i piciem niesmacznych koktajli. Tomasz Jakubiak udowadnia jednak, że można „zawalczyć” o świetną sylwetkę w zupełnie inny sposób.

Jak schudł Tomasz Jakubiak?

Obecnie znany kucharz może pochwalić się znacznie szczuplejszą sylwetką. Efekt ten nie jest jednak spowodowany katorżniczą dietą i wyrzeczeniami, a odstawieniem dwóch produktów. Mianowicie Tomasz Jakubiak zdecydował o tym, by przestać jeść gluten i pić alkohol.

Był Tomek i nie ma Tomka. Zero diety, ale prawie zero glutenu i alko! Jakoś tak lepiej się człowiek czuje – napisał na swoim Instagramie.

Czy od glutenu się tyje?

Pod instagramowym postem Tomasza Jakubiaka pojawiły się jednak głosy internautów o tym, że nie tyje się od glutenu, a w jego przypadku zadziałało raczej po prostu odstawienie alkoholu. Więc jak to wygląda naprawdę? Tyje się przede wszystkim od niewłaściwych składników diety i nadwyżki spożywanych kalorii, jednak sam gluten nie ma z tym nic wspólnego. Jeśli ktoś chudnie na diecie bezglutenowej, to przede wszystkim jest to konsekwencją wykluczenia z jadłospisu produktów zbożowych bez stosowania ich bezglutenowych odpowiedników.

Trzeba pamiętać o tym, że gluten nie szkodzi zdrowym ludziom (dokładnie tak samo jak dobrze zbilansowana dieta bezglutenowa). Osoby, które bez wskazań medycznych decydują się na dietę bezglutenową, powinny wiedzieć, że nieprawidłowe jej stosownie może być źródłem niedoboru składników odżywczych. Glutenu nie powinny spożywać osoby z celiakią (genetycznie uwarunkowaną nietolerancją glutenu). Takie osoby muszą rygorystycznie przestrzegać diety bezglutenowej. Dodatkowo z glutenu powinny zrezygnować też osoby z alergią na to białko zawarte w produktach zbożowych, a także nieceliakalną nadwrażliwością na gluten.

Jak alkohol wpływa naszą wagę?

Nadmierna konsumpcja alkoholu może prowadzić do przyrostu masy ciała z powodu wysokiej zawartości kalorii, które często nazywane są „pustymi kaloriami”, ponieważ nie dostarczają do naszego organizmu żadnych substancji odżywczych. Częste spożywanie alkoholu może więc przyczyniać się do zwiększenia naszej wagi. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że często takie drinki alkoholowe są wzbogacone o dużą ilość cukru – słodzonych napojów, dodatków itp. Co więcej, alkohol wzmaga apetyt, co również jest niekorzystne dla naszej figury. Pamiętajcie też o tym, że eliminując alkohol ze swojej diety, zadbacie również o swoje zdrowie. Sprawdźcie, ile można schudnąć, odstawiając alkohol.

