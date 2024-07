Robię kulki z ryżu i nadziewam tym farszem. Przepis na proste danie zdradził mi włoski szef kuchni

Ryż często gości w polskiej kuchni, ale zwykle pełni na talerzu drugoplanową rolę. Jest dodatkiem do zup, mięs czy warzyw. Świetnie sprawdza się jednak również jako główny bohater posiłku. Syci i dodaje energii na długo. Poza tym wspaniale komponuje się z wieloma składnikami. Odpowiednie „towarzystwo” sprawia, że zmienia się w wykwintne danie. Musisz spróbować przepisu na arancini. Oryginalny przepis na arancini pochodzi z Sycylii. Obecnie danie cieszy się popularnością także w innych częściach Italii. Nie musisz jednak nigdzie wyjeżdżać, by przygotować ten przysmak.

Jak zrobić włoskie arancini?

Z łatwością zrobisz arancini w domu. Podstawę dania stanowi ryż. To, co znajdzie się w środku tej „bazy” zależy już wyłącznie od ciebie. Możesz tam umieścić składniki, które najbardziej lubisz. Ja postawiłam na jeden z najprostszych wariantów, czyli pomidory, mozzarellę, czosnek, cebulę i bazylię. To sprawdzone i niezwykle smaczne zestawienie.

Przepis: Arancini Włoskie kulki ryżowe nadziewane dodatkami to świetny pomysł na obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Składniki 500 g ryżu arborio

100 g parmezanu

85 g mąki

2 jajka

bułka tarta do obtoczenia kulek

olej do smażenia Na farsz: 3 pomidory

1 cebula

125 g mozzarelli (w kulkach)

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy

6 listków bazylii

pieprz

sól Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj ryż w lekko osolonej wodzie, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W czasie, gdy będzie się gotował sparz pomidory i usuń z nich skórkę. Obierz czosnek i cebulę, a następnie drobno je posiekaj. Pomidory również podziel na mniejsze części. Pokrój bazylię. Zetrzyj ser na tarce o drobnych oczkach. Gdy ugotowany ryż przestygnie, połącz go z parmezanem. Robienie farszuZeszklij cebulę i czosnek na patelni. Gdy warzywa się zrumienią, dodaj pomidory. Podsmażaj je, dopóki nie odparuje z nich woda. Dopraw całość solą i pieprzem. Dodaj bazylię. Formowanie i nadziewanie kulekUformuj w dłoniach „koszyczek” z ryżu. Włóż do niego łyżkę farszu i kulkę mozzarelli. Następnie zalep całość przy użyciu ryżu (tak, by powstała kula). Panierowanie kulekGotowe kulki obtaczaj w mące, rozmąconym jajku oraz w bułce tartej (w takiej kolejności). Smażenie ryżuRozgrzej olej w garnku i smaż kulki na głębokim tłuszczu do momentu aż zyskają rumiany kolor. Pamiętaj, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu przed podaniem.

Wskazówka: Pojęcie kulek jest w tym przypadku umowne. Ryż możesz uformować również w bardziej stożkowy kształt. Wszystko zależy od twojej inwencji twórczej, zręczności i wprawy.

Rada: W oryginalnej recepturze pojawia się ryż arborio (wykorzystywany głównie przy robieniu risotto), ale śmiało możesz sięgnąć również po inne odmiany dostępne w sklepach spożywczych czy supermarketach. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać do tego dania zapasy ryżu zalegające w lodówce. Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę czasu podczas przyrządzania arancini, ugotuj ryż wieczorem lub dzień wcześniej.

Czym nafaszerować arancini?

Farsz do arancini można skomponować na bazie wielu różnych składników. Doskonale sprawdzi się między innymi nadzienie z owoców morza, grzybów, warzyw (na przykład bakłażana lub cukinii), ryb czy różnych rodzajów mięsa (wieprzowiny, kurczaka, kiełbasy, szynki etc.). Oczywiście nie musisz decydować się na żaden konkretny wariant. Możesz – do czego zresztą serdecznie zachęcam – tworzyć własne kompozycje smakowe w oparciu o indywidualne upodobania. Puść wodze fantazji i nie ograniczaj się do jednego zestawu produktów. Kreatywność w kuchni popłaca.

Z czym podawać kulki ryżowe?

Arancini możesz serwować z rozmaitymi sosami, na przykład pomidorowym, jogurtowym, koperkowym itp. Doskonale łączą się również z lekkimi sałatkami na bazie sezonowych warzyw. Pamiętaj, że kulki ryżowe są na ogół dość sycące. Nie przesadzaj więc zbytnio z ilością i kalorycznością dodatków.

Czytaj też:

Te smakołyki Ewy Wachowicz to idealny deser na lato. Zrobisz je bez pieczenia i białego cukruCzytaj też:

Zamiast dwóch dań na obiad robię zupę z pulpetami. Wypróbuj mój prosty przepis na szybki obiad