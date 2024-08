Te apetyczne roladki robię z cukinii i prostych dodatków. Każdy chce na nie przepis

Roladki z cukinii to nie tylko pyszna przekąska, ale także prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Danie łączy w sobie bogate w witaminę C i niesamowicie soczyste letnie warzywo, obfitującą w białko, dość lekką szynkę, a także dostarczający wapnia ser mozzarella. Danie jest też pełne błonnika i zawiera niezbędny do przyswojenia niektórych witamin tłuszcz. Całkiem nieźle jak na zamiennik niezdrowych przekąsek, które możesz kupić w sklepie, prawda?

Smak potrawy też zachwyci, bo lekko słodka cukinia dobrze komponuje się z aromatyczną szynką i wyrazistymi włoskimi serami. Nie pozostaje nic innego jak tylko przygotować przekąskę z cukinii i zjeść ją zamiast chipsów, orzeszków prażonych czy frytek smażonych w głębokim tłuszczu.

Jak zrobić sycącą przekąskę z cukinii?

Cukinia jest uniwersalnym warzywem i zawinięcie w roladki jest jednym z wielu pomysłów na jej podanie. Do wyboru masz przekąskę na ciepło i na zimno. Moim zdaniem nie ma nic lepszego niż ta delikatna, zapieczona z chrupiącym serem cukinia. Robię ją zatem w piekarniku, a wewnątrz roladki zamykam szynkę parmeńską oraz wiórki żółtej mozzarelli z przyprawami. Całość smakuje tak, że palce lizać.

Przepis: Zapiekane roladki z cukinii z szynką i mozzarellą Pyszna i sycąca przekąska z cukinii, którą zrobisz w kilka chwil. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 193 w każdej porcji Składniki 1 większa cukinia

100 g szynki parmeńskiej

100 g sera mozzarella

20 g parmezanu

2 ząbki czosnku

2 łyżki świeżej bazylii

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówCukinię umyj, pokrój w cienkie plastry za pomocą obieraczki do warzyw lub mandoliny. Osusz przy pomocy ręcznika papierowego. Ser mozzarella zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Parmezan utrzyj na oczkach drobnych. Czosnek obierz, posiekaj wraz z bazylią. Robienie farszuW misce wymieszaj tartą mozzarellę oraz czosnek i bazylię. Dopraw solą i pieprzem. Zwijanie i pieczenie roladek z cukiniiNa każdym plastrze cukinii ułóż pasek szynki parmeńskiej i łyżeczkę przygotowanego nadzienia. Zawiń ciasno w roladkę. Ułóż w naczyniu żaroodpornym. Posyp parmezanem. Zapiekaj przez 15-20 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Jak podać roladki z cukinii?

Przekąska z cukinii świetnie smakuje na ciepło. Może stanowić zarówno przystawkę, jak i danie główne. Zaserwuj do niej świeże pieczywo z oliwą z oliwek oraz lekką sałatkę np. z pomidorów a goście będą zachwyceni.

Inne warianty roladek z cukinii

Zamiast szynki parmeńskiej możesz użyć każdej innej wędliny, która nie rozpadnie się w czasie pieczenie. Smaczna będzie np. szynka szwarcwaldzka czy prosciutto. Jeśli nie jesteś na diecie, spróbuj też wersji z wędzonym boczkiem — jest przyjemnie soczysta.

Nadzienie roladek z cukinii możesz dowolnie wzbogacić, wrzucając ulubione orzechy, pokrojone suszone pomidory z oliwy, a nawet oliwki.

Mozzarellę z powodzeniem zastąpi inny ser, który ułożysz lub rozsmarujesz na cukinii. Wybierz ricottę, mascarpone z dodatkiem cytryny i ziół lub kremowy serek kanapkowy, a przygotowanymi roladkami z cukinii będziesz zachwycona.

Ciekawym pomysłem jest też zapieczenie roladek z cukinii z sosem. Możesz wybrać np. pomidorowy czy beszamelowy. To będzie już jednak bardziej danie obiadowe, świetnie smakujące z makaronem niż prosta przekąska.

