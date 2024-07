Biorę te pyszne ziarenka i robię prostą przekąskę. Mogę ją jeść nawet na diecie

Zdrową przekąskę możesz zrobić z wielu produktów. Moim faworytem pozostaje ciecierzyca. Odkąd znajoma poczęstowała mnie pieczonymi w przyprawach ziarenkami, wciąż powracam do tego smakołyku. Oprócz przyjemności z jedzenia nawyk chrupania pieczonej ciecierzycy niesie ze sobą też inne korzyści.

Jakie zalety ma ciecierzyca?

Ciecierzyca, inaczej cieciorka albo włoski groch, to roślina strączkowa. Jest zatem pełna cennego roślinnego białka. Ponadto, jak wspomniała mi znajoma, zawiera całkiem sporo błonnika, który usprawnia pracę układu pokarmowego. Uczucie sytości pojawiające się po zjedzeniu smacznego produktu pomaga zatem uniknąć podjadania i tym samym przybliża do osiągnięcia wymarzonej sylwetki. Nic dziwnego, że zdrowa przekąska gości w jadłospisie mojej znajomej tak często.

Porcja ciecierzycy dostarcza też wielu niezbędnych do zachowania zdrowia pierwiastków m.in. potasu, cynku czy żelaza, a także witamin z grupy B. Składniki te sprzyjają obniżeniu poziomu tzw. złego cholesterolu i zmniejszeniu wartości ciśnienia tętniczego. To dodatkowe korzyści z wyboru alternatywy przekąsek ze sklepu.

Jak zrobić pieczoną ciecierzycę?

Wykonanie smakołyku idealnego do przegryzania podczas oglądania filmu czy meczu jest banalne. Biorę puszkę ciecierzycy, płuczę jej zawartość i mieszam z dodatkami. W tej postaci zapiekam i lekko studzę. I tyle. Czasem kuszę się jeszcze na zrobienie majonezu z wody znajdującej się w puszce z ciecierzycą. Taki dodatek jest jednak mało dietetyczny.

Przepis: Pieczona ciecierzyca Aromatyczna i chrupiąca ciecierzyca idealna jako przekąska lub dodatek do sałatek. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 177 w każdej porcji Składniki 1 puszka ciecierzycy

¾ łyżeczki słodkiej papryki

¼ łyżeczki papryki ostrej

2 łyżki oliwy z oliwek

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie ciecierzycyCiecierzycę odcedź z zalewy. Opłucz ja dokładnie na sicie i przesyp do miski. Wymieszaj z oliwą z oliwek i przyprawami. Pieczenie przekąskiDoprawioną ciecierzycę przenieś na wyłożoną papierem do pieczenia blachę. Piecz przez 25 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza.

Inne warianty pieczonej ciecierzycy

Zamiast wrzucać do piekarnika ciecierzycę z puszki możesz ugotować ją wcześniej samodzielnie. Pamiętaj tylko, że suche ziarna warto namoczyć przed przyrządzeniem, by pozbyć się związków gazotwórczych. Zarezerwuj dodatkowe 12 godzin na ten proces.

Zamiast oliwy z oliwek i suszonych przypraw możesz doprawić ciecierzycę aromatyzowanym tłuszczem. Jego przygotowanie jest banalne. Wystarczy, że podgrzejesz oliwę i wrzucisz do niej ulubione świeże zioła. Po 5 minutach będziesz cieszyć się niesamowitym smakiem. Do ciecierzycy polecam rozmaryn, szałwię lub tymianek. Taka ziołowa odsłona strączka to świetny dodatek do sałatek.

