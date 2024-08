Tę dietetyczną zupę pochwaliła nawet babcia. Jem ją często, bo pomaga mi schudnąć

Kapuśniak mojej babci jest kwaśny, pomidorowy i tak sycący, że drugiego dania zwykle już się nie robiło. Kiedy więc moja dietetyczka zaproponowała mi jedzenie tej zupy, byłam więcej niż zadowolona. Ekspertka wprowadziła tylko jedną modyfikację do rodzinnego przepisu.

Jak robić lekki kapuśniak?

Kapuśniak od dietetyczki przygotowuję na lekkim wywarze z warzyw. Ekspertka poradziła mi, by używać go do wszystkich zup. Babcia zawsze gotowała na bazie dużo bogatszego mięsnego bulionu z kurczaka i wędzonki i powtarzała, że kwaśna zupa z pomidorem zrobiona na „wodzie z warzyw” nie będzie smaczna. Jednak, gdy poczęstowałam ją moim dietetycznym daniem, przyznała, że nie zauważyła wielkiej różnicy. Dobrze, że zrobiłam jej więcej – tak jej posmakowało, że zabrała porcję na wynos.

Przepis: Kapuśniak od dietetyczki Kwaśna zupa z pomidorem, którą jadam bym schudnąć. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 2,5 litra bulionu warzywnego

700 g kapusty kiszonej

500 g ziemniaków

800 g pomidorów malinowych

2 średnie marchewki

1 nieduża pietruszka

1 duża cebula

1 liść laurowy

½ łyżeczki mielonego kminku

1 łyżeczka oregano

1 łyżeczka majeranku

pieprz

sól

2 łyżki oleju rzepakowego Sposób przygotowania Uszykowanie warzywMarchewkę i pietruszkę umyj, obierz i pokrój w kostkę. Podobnie potraktuj ziemniaki. Cebulę pozbaw łupiny i posiekaj. Pomidory sparz, usuń skórkę i sok z nasionami. Miąższ skrój w kostkę. Kapustę kiszoną przesiekaj zgrubnie. Nie odciskaj z niej soków. Robienie kapuśniakuW garnku rozgrzej olej rzepakowy i zeszklij na nim cebulę. Wrzuć marchewkę i pietruszkę. Podduś na wolnym ogniu. Wrzuć liść laurowy, kminek i kapustę kiszoną. Smaż przez 5 minut, a następnie wlej 200 ml bulionu i wrzuć pomidory. Gotuj przez 10-15 minut. W tym czasie w osobnym garnku, w pozostałej porcji bulionu ugotuj ziemniaki. Gdy zmiękną, połącz je kapustą i dodatkami. Zagotuj. Dopraw ziołami oraz pieprzem i solą.

Jak podawać kapuśniak od dietetyczki?

Do kwaśnej zupy z pomidorem nie potrzebujesz wyszukanych dodatków. Posyp ja tylko posiekaną natką pietruszki lub dodaj koperek dla świeżego aromatu i serwuj z kromką pieczywa, a będzie pysznie. Dietetyczka poradziła mi, bym sięgała po chleb razowy zamiast białych bułek. To ważne, by dostarczyć sobie trochę ułatwiającego trawienie i przedłużającego uczucie sytości błonnika.

Wskazówki dotyczącego gotowania kapuśniaku

Do zrobienia zupy koniecznie użyj kapusty kiszonej. Upewnij się, że nie jest to tzw. kapusta kwaszona. Kapuśniak od dietetyczki ma za zadanie nie tylko dobrze smakować i sycić, ale też dostarczyć organizmowi probiotyków. Kwaszona kapusta powstaje poprzez zalanie kiszonki octem, który hamuje fermentację. Jest w niej więc mniej tych cennych związków. Smak też jest delikatniejszy i w mojej opinii już za mało wyrazisty.

Namiar kwaśnej zupy z pomidorem możesz zamknąć w słoiku. Najlepiej przełóż ją do naczynia na gorąco – wtedy pokrywki dobrze „złapią” i zabezpieczysz potrawę skutecznie. W takiej formie możesz trzymać kapuśniak w lodówce nawet do miesiąca. Podobnie zamykam wywar z warzyw, który stanowi bazę wszystkich moich zup, nie tylko kapuśniaku.

