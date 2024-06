Ta zupa krem to skarbnica zdrowia. Zawiera tylko 3 warzywa, a syci jakby była mięsna

W tej zupie krem jest wszystko, czego potrzeba, by zjeść sycący posiłek. W warzywach strączkowych znajdziemy sporo białka. Bób dodatkowo dostarczy nam porcji wapnia, potasu i cynku oraz mnóstwa witamin, w tym A, D i E. Groszek to bogate źródło witamin z grupy B i poprawiającej wzrok luteiny. Cukinia natomiast obfituje m.in. w potas, żelazo, magnez i witaminę C. Tej ostatniej dodamy jeszcze w formie podkreślającego smak warzyw soku z cytryny. Po doprawieniu całości mamy danie wręcz idealne, bo smaczne i zdrowe.

Zielona zupa krem jest pyszna i uniwersalna

Składniki tej zupy są iście letnie — bo nawet groszek cukrowy można w wakacje znaleźć na targu — ale, dzięki mrożeniu, danie to może stać się wielosezonowe. Korzystam z tego dobrodziejstwa, ile mogę teraz, a przy okazji zabezpieczam zapasy bobu i cukinii. Wykorzystam je później, bo już dodanie większej ilości pieprzu sprawia, że zupa zmienia swój charakter i staje się bardziej rozgrzewająca.

Jak przygotować zupę krem z bobu, cukinii i zielonego groszku?

Najlepiej sięgać po nią często, bo świetnie wspiera organizm, a zrobienie zajmuje niewiele czasu. Wystarczy bowiem ugotować do miękkości warzywa w bulionie, doprawić je i starannie zblendować. Prościej już się nie da.

Przepis: Zupa krem z bobu, cukinii i zielonego groszku Przyjemna i bogata w białko zupa krem, którą zrobicie bardzo sprawnie. Będzie idealna na śniadanie, obiad i kolację Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 250 g bobu

250 g mrożonego zielonego groszku

250 g cukinii

2 średnie cebule

1 l bulionu warzywnego

2 łyżki soku z cytryny

2 łyżki koperku

1 łyżka oleju rzepakowego

pieprz

sól Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówCebule posiekaj, zeszklij na rozgrzanym oleju rzepakowym. Bób opłucz, zielony groszek przelej wrzątkiem, a cukinię umyj i pokrój w niezbyt grube talarki. Gotowanie zupy kremW dużym garnku umieść bulion, wrzuć do niego bób, groszek i cukinię. Doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj, aż wszystkie warzywa zmiękną (10-15 minut). Garnek zdejmij z ognia. Teraz wrzuć cebulę z patelni i wlej sok z cytryny. Zblenduj zupę na gładką masę. Dopraw solą oraz pieprzem. Wrzuć posiekany koperek.

Jak podawać zieloną zupę krem?

Danie sprawdzi się jako sycący obiad, ciepła kolacja, a nawet śniadanie. Uwielbiam zaczynać dzień od miseczki ciepłego warzywnego kremu. Czasami wzbogacam go o zdrowe pestki. Do tej zielonej kompozycji idealnie pasuje słonecznik, który dodaje jej jeszcze odrobinę zdrowego tłuszczu. Jeśli chcecie, możecie zamiast niego wrzucić chrupiące grzanki.

Krem z zielonych warzyw możecie też zawsze zabielić śmietaną. Nie przesadźcie jednak z ilością, bo niskokaloryczna zupa stanie się już mniej dietetyczna i po prostu ciężka.

