Ogórki małosolne Ewy Wachowicz wychodzą idealne. Sekretem przepisu jest oryginalny składnik

Każda gospodyni ma swój patent na ogórki małosolne. W wielu rodzinach przepis na ten przysmak jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Jeśli jednak lubisz eksperymentować w kuchni i nie boisz się przełamywać utartych kulinarnych schematów, spróbuj urozmaicić smak warzyw. Skorzystaj przy tym z triku Ewy Wachowicz. Znana restauratorka dodaje do swoich przetworów jeden nieoczywisty składnik. Już jedna łyżka na słoik daje spektakularny efekt. Dzięki niej ogórki małosolne stają się wyjątkową przekąską, lepszą niż tradycyjne przegryzki.

Jak zrobić ogórki małosolne z przepisu Ewy Wachowicz?

Sekretem ogórków małosolnych Ewy Wachowicz jest miód. Wystarczy dodać jedną łyżkę tego składnika do warzyw razem z klasycznie przyrządzaną zalewą zawierającą koper, czosnek, liście czarnej porzeczki oraz gorczycę. Warto pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii – trzeba dobrze wyparzyć wszystkie słoiki używane podczas przygotowywania przetworów. Wysoka temperatura zniszczy wszystkie drobnoustroje, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ogórki i spowodować ich psucie. Ogórki będą gotowe po 2-3 dniach. Należy je trzymać w suchym i chłodnym miejscu.

Przepis: Ogórki małosolne Ewy Wachowicz Te smakołyki biją na głowę wszystkie inne. Poniżej podano składniki potrzebne do przygotowania jednego słoika przekąsek o litrowej pojemności. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 48 godz. 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 700 g ogórków zielonych

kawałek korzenia chrzanu

2 ząbki czosnku

2-3 gałązki kopru

3-4 liście czarnej porzeczki

1 łyżeczka gorczycy

1 łyżka miodu Na solankę: 1 łyżka soli kamiennej na 1 l wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOgórki umyj i włóż do wyparzonego słoika. Obierz korzeń chrzanu. Umyj też liście porzeczki i koper. Następnie dokładnie je osusz. Przygotowywanie solankiDodaj sól do wody, zagotuj całość i wystudź. Łączenie składnikówDo słoika z ogórkami dodaj chrzan, czosnek, liście porzeczki, koper, ziarna gorczycy oraz miód. Zalej wszystko przygotowaną solanką. Przykryj słoiki pokrywkami, ale nie zakręcaj ich zbyt szczelnie, by nie utrudniać procesu fermentacji. Odstaw naczynia w chłodne i ciemne miejsce.

Rada: Najpopularniejszym sposobem na wyparzenie słoików jest wygotowanie naczyń. Wystarczy włożyć je do garnka wypełnionego zimną wodą, postawić go na kuchence, włączyć palnik i doprowadzić do wrzenia, a potem pozostawić jeszcze na około 10 minut. Inna rzadziej stosowana metoda to sterylizacja w piekarniku nagrzanym do 100 stopni. Trzeba ułożyć słoiki (bez wieczek) na blasze do pieczenia i wstawić ją do urządzenia na około pół godziny.

Co daje dodatek miodu do ogórków małosolnych?

Dodatek miodu sprawia, że ogórki małosolne zyskują oryginalny, lekko słodkawy smak. Ten składnik świetnie komponuje się z pozostałymi składnikami użytymi do zrobienia przetworów. Jednocześnie zabezpiecza je przed namnażaniem szkodliwych drobnoustrojów. Działa niczym naturalny konserwant. Ma też wiele cennych właściwości. Wzmacnia mechanizmy obronne organizmu w walce z infekcjami.

