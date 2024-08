Obieram ziemniaki i robię zapiekankę z przepisu Ewy Wachowicz. Bliscy nie chcą już innej

Ewa Wachowicz publikuje w sieci przepisy na różne popularne potrawy. Znana restauratorka wzięła na warsztat między innymi zapiekankę ziemniaczaną. Dodaje do niej jeden niecodzienny składnik, który sprawia, że danie nabiera zupełnie innego smaku i aromatu. Kiedy zaserwowałam przysmak rodzinie zachwytom nie było końca. Zniknął ze stołu w mgnieniu oka, a następnego dnia musiałam go robić jeszcze raz.

Jak przygotować zapiekankę ziemniaczaną Ewy Wachowicz?

Zrobienie zapiekanki ziemniaczanej według przepisu Ewy Wachowicz nie jest trudne. Najbardziej pracochłonny etap przygotowań to obieranie i krojenie ziemniaków. Jeśli masz jednak odrobinę wprawy nie zajmie ci on więcej niż kwadrans. Możesz też ułatwić sobie cały proces i zamienić kuchenny nóż na obieraczkę. Przyda się też krajalnica do warzyw.

Przepis: Zapiekanka ziemniaczana Ewy Wachowicz To pyszne i sycące danie, idealna propozycja na obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 7 ziemniaków

3 ząbki czosnku

1 jajko

150 ml śmietanki 36%

1,5 łyżeczki pudru z suszonych grzybów

1 łyżeczka soli

gałka muszkatołowa Dodatkowo: tłuszcz do wysmarowania formy Sposób przygotowania Szykowanie warzywZiemniaki obierz ze skórki i poszatkuj. Pokrój czosnek w cienkie plasterki. Układanie warzyw w formieWysmaruj naczynie żaroodporne masłem. Na dno wysyp pokrojony czosnek. Potem dorzuć ziemniaki. Układaj poszczególne plastry „na zakładkę”, tak, by częściowo nachodziły na siebie. Przygotowanie sosuWybij jajko do miski. Roztrzep je. Dodaj śmietankę, puder grzybowy, odrobinę gałki muszkatołowej i sól. Wymieszaj całość. Łączenie składnikówZalej ziemniaki przygotowanym sosem. Pieczenie zapiekankiNagrzej piekarnik do temperatury 180 stopni i wstaw do niego zapiekankę na godzinę.

Rada: Puder grzybowy bez trudu zrobisz w domu. Wystarczy, że rozdrobnisz suszone grzyby w blenderze lub mikserze.

Wskazówka: Ewa Wachowicz dekoruje gotową zapiekankę tymiankiem. Możesz jednak wykorzystać również inne zioła i przyprawy, na przykład koperek, posiekaną natkę pietruszki, kolendrę czy rozmaryn.

Zapiekanka ziemniaczana – inne propozycje

Przepis Ewy Wachowicz to tylko jedna z wielu propozycji przygotowania zapiekanki ziemniaczanej. Receptur na to danie jest znacznie więcej. Można je zrobić praktycznie „z niczego” przy użyciu składników, które akurat mamy pod ręką albo resztek obiadowych z poprzedniego dnia. Doskonale sprawdza się połączenie ziemniaków z innymi warzywami, na przykład cukinią, papryką, bakłażanem, pomidorami, szpinakiem, porem czy marchewką. Świetnie smakuje też kompozycja jarzyn i mięsa (kiełbasy, boczku, gotowanego lub podsmażanego kurczaka, szynki etc.). Wspaniałym uzupełnieniem potrawy będą oczywiście różnego rodzaju sery (żółty, mozzarella, pleśniowy itp.) czy dipy (sos beszamelowy, pomidorowy, pieczarkowy, czosnkowy etc.).

Jeśli lubisz proste, szybkie, a zarazem smaczne dania, z pewnością przypadnie ci do gustu przepis na portugalską zapiekankę z dorszem. Jeżeli natomiast szukasz pomysłu na obiad w dietetycznej wersji, wykorzystaj recepturę na fit zapiekankę warzywną. Dostarcza organizmowi stosunkowo niewielu kalorii, a jednocześnie syci na długi czas, zmniejszając ryzyko podjadania czy sięgania po słodycze lub inne niezdrowe przekąski.

