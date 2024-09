Tę zdrową i pyszną sałatkę robię w 10 minut. Wystarczą 4 produkty i prosty sos

O sałatce z figą po raz pierwszy usłyszałam od znajomej, która była na diecie. Opowiadała, jak zaskakujące dla niej był fakt, że podczas odchudzania może jeść owoce i o tym, jak latem uwielbia przygotowywać właśnie tę prostą, smaczną i — co najważniejsze — niesamowicie sycącą kompozycję. Koleżanka wyjawiła też, że nie mogła uwierzyć, iż to danie jest w stanie zastąpić solidny dwudaniowy obiad, na który dotychczas się decydowała. Wspomniała też, że dietetyczka wymieniła szereg zalet takiego posiłku.

Dlaczego warto wybrać sałatkę z figą?

Figi to owoce, które dotychczas rzadko gościły na moim talerzu. Sezon na nie jest krótki i następuje w końcówce lata. Warto się na niego skusić, bo świeży owoc jest znacznie cenniejszy niż suszony – dostępny co prawda przez cały rok, ale też obfitujący w cukry.

Dlaczego figi będą cenne? Przede wszystkim są dobrym źródłem błonnika, który daje uczucie sytości, i zapobiega podjadaniu między posiłkami. W niepozornym owocu znajdziesz też wiele witamin z grupy B, wspierającą wzrok i zdrowie skóry witaminę A oraz takie pierwiastki jak magnez, potas czy wapń, które wspierają układ mięśniowy i nerwowy.

W połączeniu ze zdrowymi tłuszczami omega-3 i omega-6 z orzechów włoskich i białkiem z sera feta sałatka z figą będzie pyszną i obfitującą we wszystkie makroskładniki propozycją. Nic dziwnego, że znajoma była w stanie najeść się nią na długie godziny. A jeszcze wykonanie okazało się dziecinnie proste. Nic tylko zajadać.

Jak zrobić ekspresową sałatkę z figą?

Przygotowanie zdrowej kompozycji z figą jest banalne. Wystarczy umyć produkty, pokroić je i ułożyć na talerzu. Końcowym szlifem jest polanie wszystkiego lekko słodkim winegretem z miodem. Nie należy pomijać tego kroku, bo danie będzie niesmaczne. Brak odrobiny tłuszczu utrudni również wchłanianie się cennych składników odżywczych.

Przepis: Sałatka z figą, fetą i orzechami włoskimi Sycąca i lekka propozycja na lunch do pracy lub zdrową kolację. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 490 w każdej porcji Składniki Na sałatkę: 50 g rukoli

4 figi

100 g sera feta

40 g orzechów włoskich Na sos: 3 łyżki oliwy z pierwszego tłoczenia

1 mały ząbek czosnku

1 łyżka miodu

1 łyżeczka octu winnego

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówRukolę opłucz pod bieżącą wodą, osusz delikatnie. Ser feta odcedź z zalewy, pokrój w kostkę. Figi umyj, usuń ogonki i potnij w ćwiartki. Orzechy włoskie zgrubnie posiekaj. Robienie sosuW szklance połącz oliwę z oliwek, ocet winny, miód i przeciśnięty przez praskę czosnek. Dopraw odrobiną soli i pieprzu. Składanie sałatkiNa dwóch głębokich talerzach ułóż rukolę. Pole ją odrobiną sosu, a następnie rozrzuć na liściach kostki fety. Ułóż kawałki fig, posyp rozdrobnionymi orzechami. Polej resztą sosu.

Jak podawać sałatkę z figą?

Do dania z figą zawsze podaję kromkę świeżego pieczywa razowego. To mój sałatkowy nawyk. Zawarty w wypieku błonnik dodatkowo wspiera sytość i świetnie uzupełnia smak warzywno-owocowych kompozycji. Doskonale nadaje się też do wyjadania resztek pysznego sosu.

Czytaj też:

Tę sałatkę z owocami polecił mi dietetyk. Jest prosta i ekspresowa, idealna na kolacjęCzytaj też:

Mojej sałatce z ciecierzycy charakteru dodaje jeden zdrowy składnik. Zawsze mam go w domu