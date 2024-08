Tę sałatkę z owocami polecił mi dietetyk. Jest prosta i ekspresowa, idealna na kolację

Sałatka z owocami i serem feta to pyszne danie, które można zjeść w zasadzie o każdej porze dnia. Przepis podał mi dietetyk, przekonując, że nie tylko dostarczę sobie wszystkiego, czego mi potrzeba, ale też najem się na długi czas. Spróbowałam i teraz ciągle wracam do tych smaków.

Sałatka z owocami to zdrowy posiłek

Nie spodziewałam się, że sałatka od dietetyka będzie zawierała owoce. Chcąc schudnąć, starałam się ograniczyć słodkości, także te „naturalne”. Dietetyk wyjaśnił mi, że to spory błąd, bo umiarkowane ilości owoców powinny pojawiać się w jadłospisie. Podkreślił, że dobrze jest je łączyć z innymi produktami tak, aby w jedzonym posiłku zawsze znalazło się źródło białka, tłuszczu i węglowodanów. Wtedy uczucie sytości utrzyma się przez dłuższy czas i nie ochota na słodką przekąskę nie pojawi się.

W zaproponowanej sałatce z owocami znajdziesz śliwki i nektaryny. To pyszne letnie produkty, które dostarczają szeregu cennych skalników odżywczych. Obfitują m.in. w witaminy C i K, żelazo, potas i magnez. W dodanym do nich serze feta jest natomiast sporo białka i wapnia. Stanowiąca bazę rukola dostarcza jeszcze foliantów i nadaje sałatce lekko pikantnego smaku. Przyjemnie kontrastuje on ze słodyczą owoców i słonym smakiem nabiału.

Jak zrobić pyszną sałatkę z owocami?

Wykonanie sałatki od dietetyka jest banalne. Myję owoce i sałatę, a następnie — już rozdrobnione — mieszam z aromatycznym sosem winegret z dodatkiem musztardy. Całość jeszcze posypuję bogatymi w kwasy omega-6, selen i fosfor nasionami słonecznika, więc przyjemnie chrupie. Taką kolację mogę jeść codziennie.

Przepis: Sałatka z fetą, śliwką i nektarynką Pyszna sałatka z owocami, którą polecił mi dietetyk. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 500 Składniki Na sałatkę: 50 g rukoli

4 śliwki

1 nektaryna

60 g sera feta

15 g nasion słonecznika Na sos: 2 łyżeczki oliwy z oliwek

3/4 łyżeczki soku z cytryny

1/2 łyżeczki musztardy francuskiej

1/2 łyżeczka miodu

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówŚliwki, nektarynki i sałatę umyj pod bieżącą wodą. Owoce pokrój w ósemki, a ser feta w kostkę. Robienie sosu winegretW miseczce umieść oliwę z oliwek, sok z cytryny, musztardę i miód. Wymieszaj starannie. Dopraw odrobiną soli i większą szczypta pieprzu. Składanie sałatki z owocamiW misce umieść osuszoną sałatę. Wrzuć kawałki owoców i ser feta. Zalej sosem winegret i wymieszaj. Posyp nasionami słonecznika.

Jak podawać sałatkę od dietetyka?

Kompozycja z owocami najlepiej smakuje tuż po przyrządzeniu. Ponieważ świeże owoce z czasem staja się coraz mniej smaczne i cenne, nie polecam robienie większych ilości sałatki na zapas. Jeśli chcesz ją zabrać do pracy, lepiej będzie złożyć ją już na miejscu, a owoce przetransportować w całości.

Inne warianty sałatki z owocami

Do dania pasowały będą inne chrupiące dodatki. Dodaj pestki dyni lub orzechy włoskie a będzie równie smacznie co ze słonecznikiem i też dostarczysz sobie zdrowych tłuszczy i witamin.

Jeśli nie masz pod ręką nektaryny, z powodzeniem możesz zamienić ją na brzoskwinię. Smakują podobnie. Dodanie pomidorków koktajlowych to również dobry pomysł.

Sok z cytryny w sosie wymień na ocet balsamiczny, a dressing stanie się jeszcze bardziej wyrazisty. Do dań z fetą — takich jak sałatka od dietetyka — pasuje znakomicie.

