W PRL-u była kulinarnym koszmarem dzieciństwa. Jednak moje dzieci kochają tę kaszę mannę

Pamiętam jedzenie kaszy manny z dzieciństwa. Wyglądała mało atrakcyjnie, a jej smak zdecydowanie odbiegał od perfekcji. Nie lubiłam tej potrawy i przez to w dorosłym życiu dość późno skusiłam się, by ponownie dać jej szansę. Powodem tego kroku były dzieci, które co chwila nudzą się serwowanymi im zdrowymi posiłkami. Zrobiłam dla nich ten „przysmak”, bo wiedziałam, że zawiera to, co niezbędne do zachowania zdrowia i dobrego rozpoczęcia dnia i liczyłam, że się spodoba.

Dlaczego warto jeść kaszę mannę?

Podanie kaszy manny na śniadanie to świetny pomysł na dostarczenie sobie energii, by zacząć dzień. W produkcie znajdziesz znaczne ilości węglowodanów złożonych, które będą stopniowo uwalniane do krwi. To sprawi, że zachowasz sytość na dłużej.

Kasza manna to także świetne źródło białka roślinnego, witamin z grupy B i pierwiastków takich jak magnez, fosfor czy żelazo. Jest przy tym lekkostrawna, więc dla dzieci wprost idealna. Co więcej, jej zrobienie to przysłowiowa bułka z masłem. Gdy więc okazało się, że moje dzieci ją uwielbiają, byłam więcej niż zadowolona.

Jak zrobić pyszną kaszę mannę?

Wykonanie smacznej kaszy manny wcale nie jest trudne. Wystarczy odpowiednio dobrać proporcje, ugotować je w mleku i połączyć z dodatkami. Możesz dowolnie z nimi eksperymentować. U mnie jest prosto — miksuję ją z dojrzałym bananem. Moje dzieci to uwielbiają.

Przepis: Kasza manna z bananem Prosty i zdrowy posiłek, który polubią nawet dzieci. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 186 w każdej porcji Składniki 2 czubate łyżki kaszy manny

250 ml mleka

1 banan Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówBanana obierz ze skórki, pokrój na plastry. Gotowanie kaszy mannyW garnku odgrzej mleko. Gdy zawrze, wsyp kaszę mannę i gotuj, aż wyraźnie zgęstnieje (2-5 minut). Lekko ostudź, dodaj banan i zblenduj na gładką masę. Przenieś do misek.

Jak podawać kaszę mannę?

Zdrowy posiłek z mojego przepisu jest przyjemnie słodki, ale też ma jednolitą, nieco nudną konsystencję. Polecam przełamać ją poprzez dodanie świeżych owoców np. kawałków jabłek lub gruszki. Dzieci lubią też, gdy posypuję kaszę mannę płatkami migdałów. Świetną opcją będzie też dodanie soku owocowego o lekko kwaśnym smaku lub dżemu z porzeczki czy powideł śliwkowych.

Inne warianty kaszy manny

Zamiast słodzić zdrowy posiłek bananem, możesz użyć niskokalorycznych słodzików, syropu klonowego lub z agawy, a nawet zwykłego cukru. Kremową konsystencję kaszy manny uzyskasz też poprzez dodanie do niej jogurtu greckiego lub skyra. Przy okazji zwiększysz też ilość białka w tym zdrowym posiłku.

Czytaj też:

Ta tania kasza pomoże ci zadbać o linię. Przepis na nią dostałam od dietetyczkiCzytaj też:

To śniadanie poleciła mi znajoma dietetyczka. Ma więcej białka niż klasyczna owsianka