Ten koktajl to moje ostatnie odkrycie. Smakuje świetnie, syci i pomaga mi w odchudzaniu

Koktajl z banana robię z zaledwie 3 składników, a znakomicie wspiera moje odchudzanie. Prosty miks podpatrzyłam u znajomego, który niedawno rozpoczął dietę redukcyjną. Początkowo nie byłam przekonana do jego smaku i do tak częstego jedzenia bananów, ale połączenie ich z mlekiem i siemieniem lnianym to strzał w dziesiątkę.

Dlaczego warto zrobić koktajl z banana?

Największą zaletą koktajlu na odchudzanie jest to, że pomaga zachować sytość na długo. Odpowiedzialny za to jest błonnik zawarty w siemieniu lnianym. Ten składnik świetnie reguluje pracę jelit i przeciwdziała zaparciom.

W drobnych ziarenkach lnu znajduje się także mnóstwo zdrowych kwasów tłuszczowych i witamin — przede wszystkim tych z grupy B — dzięki którym serce, mózg i układ nerwowy będą w lepszej kondycji. Zawarte w bananie antyoksydanty, magnez czy potas taż będą sprzyjały twoim dietetycznym celom, ułatwiając m.in. usuwanie toksyn, czy zwiększając możliwości treningowe.

Ostatnią, ale też ważną, zaletą koktajlu z banana jest łatwość jego przygotowania. Zajmuje to zaledwie 5 minut, nawet licząc mielenie ziaren siemienia lnianego. To zatem fantastyczna opcja dla zabieganych. Zwłaszcza że koktajl możesz zabrać ze sobą w drogę.

Jak zrobić dobry koktajl na odchudzanie?

Przygotowanie koktajlu z banana i siemienia lnianego to przysłowiowa bułka z masłem. Obierasz owoc i rozdrobniony wrzucasz do pojemnika blendera. Dodajesz zmielone siemię lniane i mleko i miksujesz wszystko na gładko. Prawda, że ekspresowo? A jak smacznie.

Przepis: Koktajl z banana z siemieniem lnianym Znakomity koktajl na odchudzanie, który zrobisz z 3 składników. Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 362 Składniki 1 dojrzały banan

1 łyżka siemienia lnianego

200 ml mleka Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówBanana obierz, pokrój na mniejsze kawałki. Siemię lniane zmiel w młynku. Robienie koktajlu na odchudzanieDo pojemnika blendera wrzuć banana i rozdrobnione siemię lniane. Wlej mleko i zmiksuj na gładką masę. Przelej do szklanki.

Inne warianty koktajlu z siemieniem lnianym

Zamiast mleka do zrobienia koktajlu na odchudzanie możesz użyć jogurtu naturalnego lub greckiego. Będzie bardziej kremowy i nasyci na jeszcze dłużej, jednocześnie dostarczając sprzyjających prawidłowej pracy układu pokarmowego probiotyków.

Jeśli chcesz, możesz też koktajl na odchudzanie posłodzić miodem lub syropem klonowym. Słyszałam również o wersji z dodatkiem cynamonu i kardamonu. Wsypanie tych przypraw może dodatkowo podkręcić metabolizm.

