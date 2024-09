Ten genialny deser poleciła mi znajoma. Pomaga schudnąć, a robi się go ekspresowo

Zdrowy deser z chia odkryłam dzięki mojej odchudzającej się znajomej. Koleżanka z entuzjazmem opowiadała, że dietetyczka pozwoliła jej jeść czekoladę i przyznaję, że zaskoczyło mnie to, gdyż ten akurat produkt kojarzyłam jako najmniej zdrowy z możliwych. Byłam jednak w sporym błędzie, bo wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziemy o czekoladzie myśleli. Czekoladowy deser, który robi znajoma, ma smak zbliżony do gotowych wyrobów dzięki dodatkowi kakao i odrobiny miodu, a więc nie jest tuczący. I nie jest to jego jedyna zaleta.

Dlaczego warto wybrać ten deser czekoladowy?

Deser z chia jest świetnym pomysłem na słodką i zdrową przekąskę podczas diety. W przeciwieństwie do gotowych słodyczy nie zawiera dodanego cukru, a jedząc go, dostarczysz sobie składników odżywczych, które wesprą odchudzanie. W nasionach chia znajdziesz regulujący trawienie błonnik oraz kwasy tłuszczowe omega-3, które mogą wpływać na poziom leptyny, czyli hormonu odpowiedzialnego za sytość.

Poza tym czekoladowy deser obfituje w przeciwutleniacze, polifenole i pierwiastki takie jak magnez, żelazo czy wapń, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jego przygotowanie zajmuje chwilę, a zaspokoi apetyt na słodkości, Warto się skusić.

Jak zrobić zdrowy deser czekoladowy?

Wykonanie deseru z chia zajmuje dosłownie chwilę. Musisz jedynie umieścić wszystkie składniki w jednym naczyniu i wymieszać. Resztę pracy wykona czas. Polecam miksować produkty w słoiku, bo nie tylko pójdzie szybko, ale też będziesz potem mogła zabrać przysmak w drogę.

Przepis: Czekoladowy deser z chia Dietetyczny deser, który nie tuczy i świetnie smakuje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 4 godz. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 354 Składniki 25 g nasion chia

75 g skyra

200 ml mleka owsianego

1 łyżeczka kakao

1/3 łyżeczki miodu

1 kostka gorzkie czekolady Sposób przygotowania Robienie deseruW słoiku umieść skyr, nasiona chia, miód, kakao i mleko owsiane. Zamknij go i wymieszaj, potrząsając energicznie naczyniem. Wstaw do lodówki na minimum 4 godziny. Podawanie deseru z chiaPrzenieś przysmak do szklanki lub pucharka. Udekoruj posiekaną czekoladą.

Jak podać deser z chia?

Deser czekoladowy nie wymaga wielu dodatków. W przepisie zaproponowałam posypanie go odrobina gorzkiej czekolady, która przyjemnie urozmaici teksturę. Możesz też — dla przełamania słodkiego smaku — dodać do niego garść wiśni lub innych kwaskowych owoców.

Dobrym pomysłem będzie też posypanie zdrowego deseru garścią posiekanych orzechów, które dostarczą kolejnych składników odżywczych i sprawią, że deser z chia będzie jeszcze bardziej sycący.

