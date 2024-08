Ser z wiaderka szybko zamieniam w ten pyszny deser na zimno. Przepis jest bardzo prosty

Deser z sera z wiaderka to doskonały sposób na orzeźwienie w gorące dni. Prostota i szybkość wykonania oraz możliwość niezliczonych modyfikacji w zakresie dodatków to spore zalety tego smakołyku. Nie jedyne.

Ciasto na zimno jest jednak przede wszystkim dość zdrowe jak na deser. Zawiera bowiem ser z wiaderka, który obfituje w białko. O ile do deseru nie dodasz do niego dużych ilości cukru, czekolady czy wysoko słodzonego dżemu, możesz bez obaw zjeść go co jakiś czas nawet na diecie. Nie obciąży żołądka, a dzięki dodatkowi owoców dostarczy jeszcze witamin i błonnika.

Jak zrobić deser z sera z wiaderka?

Ciasto na zimno oprócz nabiału wymaga jeszcze przygotowania świeżych owoców. Ja stawiam na maliny oraz borówki amerykańskie, które latem są dość tanie, a obfitują w zwalczające wolne rodniki antyoksydanty. Część owoców przerabiam na dżem, by pięknie udekorować przysmak. Słodzę go erytrytolem, a spód robię z biszkoptów bez cukru. Całość jest słodka, a jednocześnie lekka, Nic tylko skosztować.

Przepis: Deser z sera z wiaderka z owocami Pyszny i lekkie ciasto na zimno idealne na letnie dni. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 4 godz. 15 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 446 w każdej porcji Składniki 500 g twarogu z wiaderka

200 ml śmietany kremówki 30%

1/2 szklanki erytrytolu

3 łyżki soku z cytryny

2 łyżeczki żelatyny

200 g malin

100 g borówki amerykańskiej

100 g biszkoptów bez cukru Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówMaliny i borówki umyj pod bieżącą wodą. Osusz. Połowę porcji malin wrzuć do rondelka i smaż na niewielkim ogniu z sokiem z cytryny, aż uzyskasz gęsty dżem. Ostudź go. Żelatynę rozpuść w 3 łyżkach wrzątku. Wykonanie masy serowejTwaróg zmiksuj ze schłodzoną śmietanką i erytrytolem w pudrze. Do uzyskanej, gładkiej masy dodaj pozostały sok z cytryny i dokładnie wymieszaj. 2-3 łyżki masy przełóż do letniej żelatyny i rozmieszaj. Masę wmiksuj w twaróg. Składanie deseru z sera z wiaderkaW tortownicy umieść papier do pieczenia. Dno wyłóż biszkoptami i ułóż na nim masę serową. Wyrównaj jej wierzch i przykryj formę folią spożywczą. Przenieś do lodówki na co najmniej 4 godziny. Gdy się zestali, udekoruj dżemem malinowym i świeżymi owocami.

Jak podać ciasto na zimno?

Deser z sera z wiaderka nie wymaga dodatków. Jest obłożony owocami oraz polany gęstym malinowym dżemem, które sprawiają, że smakuje i prezentuje się znakomicie. Możesz go jeszcze wzbogacić o świeże listki mięty, które dodadzą świeżości. Tyle wystarczy.

Inne warianty deseru z sera z wiaderka

Zamiast malin i borówek możesz wykorzystać dowolne inne owoce – zarówno te świeże, jak i duszone, pieczone czy nawet z syropu. Ogranicza cię tu jedynie dostępność składników (lub budżet).

Nie musisz też robić owocowego dżemu. Możesz użyć gotowego produktu ze sklepu lub całkowicie z niego zrezygnować.

Smacznymi dodatkami będą też posiekane orzechy, wiórki kokosowe, czekoladowa polewa, a nawet lukier. To jednak już bardziej kaloryczne składniki i ciasto na zimno z ich udziałem będzie kaloryczne.

