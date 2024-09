Do jogurtu dodaję tylko owoc i przyprawę. W 5 minut robię pyszny deser na odchudzanie

Desery nie kojarzą się z posiłkami wspierającymi odchudzanie. Jednak dietetyczka, z którą współpracowałam, zawsze powtarzała mi, że czasem po coś słodszego można sięgnąć. Jednym z moich ulubionych przysmaków latem stał się jogurt grecki z arbuzem i cynamonem. Gdy robiłam go po raz pierwszy nie sądziłam, że tak prosta rzecz będzie tak sycąca. A to nie jedyne zalety tej kompozycji.

Dlaczego warto zrobić deser jogurtowy?

Pomysł na ten deser jogurtowy zobaczyłam na Instagramie u jednej z biotechnolożek. Byłam ciekawa przede wszystkim smaku, ale przysmak miał też pomóc mi zachować stabilny poziom cukru we krwi, a więc ograniczyć podjadanie. Słodycze nigdy mi się z odchudzaniem nie kojarzyły, arbuz,jako dość słodki owoc, też nie. Niemniej postanowiłam spróbować.

Niekwestionowaną zaletą deseru na odchudzanie była też szybkość przygotowania – zrobienie miało zająć raptem 5 minut. Składniki akurat miałam pod ręką, więc długo się nie zastanawiałam. Ostatecznie zachęciła mnie obecność cynamonu, który znany jest ze swoich właściwości podkręcających metabolizm. Teraz często wracam do tego przepisu.

Jak zrobić smaczny deser na odchudzanie?

Wykonanie deseru jogurtowego jest bardzo proste. Wystarczy do miseczki włożyć jogurt grecki, doprawić go odrobiną cynamonu i połączyć z arbuzem. Dla chętnych jeszcze jest posypka z quinoa ekspandowanej, ale i bez niej – dość nietypowej i może trudnej do kupienia – całość też będzie smaczna. Zachęcam cię do spróbowania.

Przepis: Deser jogurtowy z arbuzem i cynamonem Pyszny deser na odchudzanie, który zrobisz więcej nie raz. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 222 Składniki 150 g jogurtu greckiego

100 g arbuza

1/3 łyżeczki cynamonu

2 łyżki quinoa ekspandowanej Sposób przygotowania Uszykowanie owocówArbuza umyj, obierz ze skórki i pokrój w kostkę. Składanie deseru na odchudzanieW misce umieść jogurt grecki. Wymieszają go z cynamonem. Dodaj kawałki arbuza i posyp ekspandowaną quinoa.

Jak podawać deser jogurtowy z arbuzem?

Wspomniałam już o posypce do deseru jogurtowego w postaci ekspandowanej quinoa. Inną opcją jest dodanie posiekanych orzechów laskowych. Też będzie przyjemnie chrupała i dostarczy witamin oraz cennych kwasów omega-3 i omega-6.

Możesz też pokusić się o udekorowanie wierzchu przysmaku namoczonymi przez chwilę we wrzątku płatkami owsianymi. W ten sposób dostarczysz sobie dodatkowej porcji błonnika, który usprawni trawienie.

Dla bogatszego smaku polej deser jogurtowy odrobiną miodu. Dostarczysz w ten sposób nieco więcej kalorii, ale przyjemnie podkreślisz słodycz arbuza. Jeśli chciałabyś uzyskać bardziej kremowy deser odchudzający, zmiksuj odrobinę owocu z jogurtem. Ja akurat lubię różnice w teksturach, jakie pojawiają się w tym przysmaku, ale gładka konsystencja też będzie ciekawa.

