To słodkie śniadanie króluje na moim talerzu w ostatnich dniach lata. Przepis jest banalny

To słodkie śniadanie potrafi również zastąpić deser. Omlet ze śliwkami i brzoskwinią jest pyszny i bogaty w białko. Danie nasyci nawet przy sporym głodzie, a o słodyczach nie pomyślisz jeszcze przez długi czas od jego zjedzenia.

Ogromną zaletą zjedzenia omletu ze śliwkami i brzoskwinią z rana jest fakt, że dostarcza on wielu cennych składników m.in. budującej odporność witaminy C, wspierającej wzrok witaminy A, poprawiających pracę mięśni i układ nerwowego potasu i magnezu oraz chroniących komórki organizmu przeciwutleniaczy. W owocach jest też błonnik, który odpowiada za przedłużoną sytość po posiłku. Przygotuj zatem ten prosty smakołyk i ciesz się wszystkimi korzyściami już na początku dnia.

Jak zrobić omlet na słodko z owocami?

Omlet ze śliwkami i brzoskwinią to danie niemalże ekspresowe. Łączę ze sobą składniki na ciasto i smażę do lekkiego zrumienienia. Gotowe przekładam słodkim twarożkiem i dekoruję świeżymi owocami. Jest prosto, szybko i wyśmienicie.

Przepis: Omlet ze śliwkami i brzoskwinią Pyszna propozycja na słodkie śniadanie lub deser, która powstaje niemalże ekspresowo. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 7 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 655 Składniki 2 jajka

2 łyżki mąki pszennej

2 łyżeczki cukru

1/2 brzoskwini

5 śliwek węgierek

50 g twarogu półtłustego

1 łyżka jogurtu naturalnego

1 łyżka oleju rzepakowego

½ łyżeczki miodu

¼ łyżeczki cynamonu

sól Sposób przygotowania Uszykowanie owocówBrzoskwinię oraz śliwki umyj, pozbaw pestek i pokrój na mniejsze kawałki. Robienie masy na omletOddziel żółtka od białek. Żółtka wymieszaj z mąką pszenną, cynamonem i łyżeczką cukru. Białka ubij na sztywną pianę ze szczyptą soli. Ostrożnie połącz obie masy, uzyskując puszyste, jednolite ciasto. Smażenie omletuNa patelni rozgrzej olej rzepakowy. Wlej masę na omlet i smaż ją na małym ogniu, aż brzegi zaczną „odchodzić” od patelni, a na powierzchni zobaczysz niewielkie dziurki. Obróć wtedy omlet i podsmażaj z drugiej strony przez 1-2 minuty. Podawanie słodkiego śniadaniaNa jednej połowie omletu ułóż wymieszanym z jogurtem i drugą łyżeczką cukru twaróg oraz owoce. Polej miodem i złóż.

Jak podać omlet ze śliwkami i brzoskwinią?

To słodkie śniadanie koniecznie zjedz na ciepło. Odgrzewanie omletów to nigdy nie jest dobry pomysł, bo tracą swoją przyjemną konsystencję, a dodatki w postaci warzyw lub owoców stają się mało jędrne. Do omletu ze śliwkami i brzoskwinią nie musisz już dodawać nic więcej, bo i tak jest bogaty. Jeśli jednak chcesz, wrzuć garść posiekanych orzechów. Idealne będą włoskie lub laskowe. Płatki migdałów lub pestki słonecznika też się sprawdzą.

Inne warianty omletu ze śliwkami i brzoskwinią

Zamiast twarogu możesz użyć innego kremowego serka. Dobrze sprawdzi się mascarpone lub ricotta. Dla większej słodyczy wymieszaj wybrany dodatek z odrobiną miodu lub syropu klonowego.

Dobrym dodatkiem do słodkiego śniadania będzie też kremowy twarożek waniliowy przyrządzany na bazie jedwabistego tofu. Taka opcja omletu ze śliwkami i brzoskwinią będzie idealna dla osób unikających spożywania laktozy.

Czytaj też:

Fit omlet bananowy to najlepsze śniadanie podczas diety. Wszyscy znajomi chwalą i proszą o przepisCzytaj też:

Mój omlet z cukinią to prawdziwy rarytas. Przepis na niego jest prosty, a danie smakuje każdemu