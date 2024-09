Po ten koktajl sięgam zaraz po przebudzeniu. Robię go w 5 minut, a na jelita działa jak „miotełka”

Koktajl śliwkowy po raz pierwszy pokazała mi przyjaciółka. Powiedziała, że jest szybki i pyszny, a przy okazji wspiera oczyszczanie organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii. Ona stosuje go regularnie i czuje się bardzo lekko. Po takim śniadaniu jest też syta przez długi czas.

Wszystko za sprawą zawartego w śliwkach błonnika, który znany jest ze swoich właściwości regulujących trawienie i skuteczności w usuwaniu zaparcia. Jego dobroczynne działanie w tym koktajlu na oczyszczenie jest jeszcze wzmocnione przez dodatek jogurtu naturalnego i otrębów pszennych. Takie połączenie sprawi, że jelita będą w doskonałej formie, a ty zaczniesz dzień z energią.

Jak zrobić koktajl śliwkowy?

Koktajl śliwkowy zrobisz niemal ekspresowo. Wystarczy, że umyjesz śliwki, usuniesz z nich pestki i połączysz z pozostałymi składnikami. To idealny pomysł na rozpoczęcie dnia nawet, gdy jesteś zabiegana. Wypij go tylko w spokoju, bo smakiem zdecydowanie warto się delektować.

Przepis: Koktajl śliwkowy Znakomity koktajl na oczyszczenie z jesiennego owocu. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 182 Składniki 150 g śliwek

150 g jogurtu naturalnego

10 g otrębów pszennych

¼ łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówŚliwki umyj. Owoce pozbaw pestek, przecinając je na pół. Przenieś do pojemnika blendera. Robienie koktajlu śliwkowegoDo śliwek dodaj jogurt naturalny, otręby raz cynamon. Zmiksuj na dość gładką masę.

Jak podawać koktajl na oczyszczenie?

Do proponowanej mieszanki nie potrzeba wielu dodatków. Ja zazwyczaj po prostu przelewa m go do szklanki i wypijam bezpośrednio po sporządzeniu. Koktajl śliwkowy najlepsze działanie wykazuje bowiem, gdy spożywany jest na czczo. Możesz też oczywiście zabrać go do pracy czy w podroż. Wtedy spakuj go w szczelny pojemnik lub słoik.

Inne warianty koktajlu śliwkowego

Koktajl na oczyszczenie u mnie nie zawiera cukru. Staram się go unikać w diecie, a też smak śliwek jest dla mnie na tyle przyjemny, że nie czuję potrzeby słodzenia, . Ty jednak możesz skorzystać z takiej możliwości i wzbogacić proponowaną kompozycję o miód czy stosowany przez ciebie zamiennik cukru. Zdrową opcją będzie też dodanie niewielkiej ilości banana. Owoc wzbogaci koktajl śliwkowy o kolejną niewielką porcję błonnika.

