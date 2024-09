Te sezonowe owoce są teraz tanie. Robię z nich najprostszy deser na świecie, a wystarczą trzy składniki

Ten deser, choć niezbyt wyszukany i banalnie prosty z całą pewnością zasługuje na kulinarnego Oscara. I to nie tylko ze względu na łatwość przygotowania. Pieczone śliwki z miodem i brązowym cukrem mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę – można je wykorzystać na wiele różnych sposobów. Świetnie sprawdzą się jako samodzielna przekąska. Będą też wspaniałym dodatkiem do rozmaitych potraw czy deserów, na przykład naleśników, racuchów, lodów. gofrów, owsianki itp. Opcji nie brakuje.

Jak zrobić najprostszy deser na świecie?

W zasadzie każdy – również niezbyt doświadczony kucharz – poradziłby sobie ze zrobieniem tego deseru, nawet nie mając pod ręką przepisu. Nie ma w nim żadnej „filozofii”. Wystarczy połączyć owoce z miodem i cukrem, a potem wstawić je do piekarnika. Proporcje poszczególnych składników zależą tak naprawdę od indywidualnych preferencji.

Przepis: Pieczone śliwki To obłędnie pyszny, a zarazem niezwykle prosty deser. Musisz go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 43 min. Liczba porcji 2 Składniki 400 g śliwek

50 g miodu

1 łyżeczka brązowego cukriu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówŚliwki umyj i przekrój na pół. Usuń pestki z owoców. Łączenie składnikówUmieść owoce w żaroodpornym naczyniu. Dodaj do nich miód i brązowy cukier. Całość dokładnie wymieszaj. Pieczenie śliwekNagrzej piekarnik do temperatury 180 stopni. Piecz owoce przez 15-20 minut (do momentu aż zmiękną i puszczą sok).

Wskazówka: Brązowy cukier możesz śmiało zastąpić cynamonem.

Rada: Najlepiej do pieczenia nadają się śliwki węgierki. Pamiętaj, że na czas, jaki owoce powinny spędzić w piekarniku wpływa w dużej mierze stopień dojrzałości owoców. Dlatego warto stale kontrolować ich stan.

Najprostszy deser na świecie – wskazówki

Śliwki nie są obowiązkowym składnikiem najprostszego deseru na świecie. Możesz śmiało zastąpić je innymi owocami. Dobrze sprawdzą się na przykład gruszki, brzoskwinie, morele czy nektarynki. Nie musisz się też ograniczać wyłącznie do wskazanego zestawu trzech składników. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić go o inne produkty, na przykład kruszonkę, orzechy podprażone na patelni, granolę, kardamon itp.

Inne propozycje szybkich deserów

Jeśli szukasz pomysłu na szybkie i zdrowe desery, możesz połączyć owoce i miód z jogurtem naturalnym typu skyr. Taki „miks” nie tylko świetnie smakuje, ale też syci i dodaje energii. Już jedna niewielka porcja wystarczy, by pozbyć się uczucia głodu i uniknąć podjadania między posiłkami i pałaszowania „pustych kalorii” w postaci wysoce przetworzonych batoników, cukierków i innych przekąsek.

