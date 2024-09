Ten krem z pieczonych warzyw robię z prostego przepisu. Smakuje obłędnie, a wcale nie tuczy

Krem z pieczonych pomidorów poznałam już jakiś czas temu, gdy szukałam pomysłu na wykorzystanie kilograma świeżych pomidorów, które zabrałam od znajomej z działki. Nie miałam już ochoty na przygotowanie kolejnych czasochłonnych weków.

Gdy zobaczyłam, że mogę je upiec z kilkoma dodatki i zrobić z nich kremową zupę pomidorową, nie zawahałam się. Wiedziałam, że zawarty w pomidorach likopen, lepiej przyswaja się po poddaniu warzywa obróbce termicznej i dodaniu do niego zdrowych tłuszczy. Byłam również świadoma, że pieczenie pozwoli na zachowanie większości składników odżywczych. Nie wymaga też wiele pracy. W niecałą godzinę przygotowałam więc pyszny obiad. Gorąco polecam krem z pieczonych pomidorów.

Jak zrobić krem z pieczonych pomidorów?

Przygotowanie tej zupy pomidorowej jest banalne. Wystarczy upiec nasmarowane oliwą z oliwek i oprószone aromatycznymi przyprawami warzywa, a następnie połączyć je z bulionem i zblendować. Po podgrzaniu całość będzie gotowa do podania. Prościej być chyba nie może.

1 kg pomidorów

1 główka czosnku

1 średnia cebula

500 ml bulionu warzywnego

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka suszonego oregano

1 łyżeczka suszonej bazylii

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie warzywPomidory umyj, przetnij na pół. Cebulę pokrój na kawałki. Warzywa ułóż w naczyniu żaroodpornym wraz z czosnkiem w łupinach. Posyp ziołami, pieprzem i solą. Polej i nasmaruj oliwą z oliwek. Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 40 minut. Robienie kremu z pieczonych pomidorówMiękkie warzywa pozbaw skórek i łupin. Wrzuć do garnka i wlej bulion warzywny. Zblenduj całość na gładki krem. Dopraw wedle uznania solą i pieprzem.

Jak podać zupę pomidorową z pieczonych warzyw?

Świetnym dodatkiem do kremu z pieczonych pomidorów są grzanki. Możesz je przygotować z bagietki lub dowolnej białej bułki pokrojonej w niedużą kostkę. Polecam do ich wykonania wykorzystać aromatyzowaną oliwę z oliwek np. bazyliową czy z ostrą papryką. Będą ciekawsze i przyjemnie podkreślą smak pomidorów.

Dobrym pomysłem na podanie tej wersji zupy pomidorowej jest też posypanie jej pestkami dyni lub słonecznika, które również zapewni nieco chrupkości i dostarczy cennych składników odżywczych. Pasowała będzie też może nieco mniej zdrowa, ale smaczna, posypka w postaci startego parmezanu.

Inne warianty kremu z pieczonych pomidorów

Zupę pomidorowa w tej wersji możesz też zabielić. Świetnie do tego celu sprawdzi się zarówno klasyczna śmietana 18% – którą wystarczy zahartować przed wlaniem do dania — jak i gęste mleko kokosowe, dzięki któremu danie nabierze nieco orientalnego charakteru. By krem z pieczonych pomidorów był bardziej sycący, możesz też wrzucić do niego ugotowaną czerwoną soczewicę i zblendować ją wraz ze składnikami. Po zjedzeniu takiej potrawy zapomnisz o głodzie na długi czas.

