Zupa z dyni według Ewy Wachowicz to hit. Jest pyszniejsza i zdrowsza dzięki sekretnemu dodatkowi

Zupa z dyni doskonale współgra z wieloma różnymi składnikami. Doskonale komponuje się między innymi z kwaśną śmietaną i domowymi grzankami. Dodatek zaproponowany przez Ewę Wachowicz deklasuje jednak wszelką „konkurencję”. Dzięki niemu krem z dyni zyskuje znacznie bogatszy i ciekawszy smak z wyczuwalną orzechową nutą.

Ten składnik sprawia, że zupa dynia jest jeszcze zdrowsza

W swoim przepisie Ewa Wachowicz wykorzystuje dynię olbrzymią, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po inne odmiany tego warzywa. Dobrze sprawdzi się m.in. dynia piżmowa i Hokkaido. Obie są dość mięsiste i mają delikatną skórkę, której nie trzeba obierać. Dzięki temu można zaoszczędzić trochę czasu podczas przygotowywania zupy. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że dynię piżmową wyróżnia też ciekawy, lekko maślany smak. Warzywo sprawia, że zupa nabiera ciekawego charakteru.

Jak zrobić zupę z dyni według Ewy Wachowicz?

Sekretnym składnikiem zupy Ewy Wachowicz jest olej z pestek dyni. Ten składnik to przysłowiowa kropka nad i całego dania. Znana restauratorka dodaje go do kremu na krótko przed podaniem, dzięki czemu produkt nie traci aromatu ani cennych właściwości. A ma ich całkiem dużo. Wspiera pracę przewodu pokarmowego. Obniża poziom „złego cholesterolu” we krwi. Wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Przeprowadzone badania dowodzą, że może odegrać ważną rolę w profilaktyce wielu groźnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, udar mózgu, zawał serca, nadciśnienie tętnicze czy rak prostaty.

Przepis: Zupa z dyni według Ewy Wachowicz Wersja dania zaproponowana przez znaną restauratorkę zaskakuje smakiem. Musisz jej spróbować. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 2 Składniki 1 kg dyni olbrzymiej

3 ząbki czosnku

1 cebula

1 szklanka śmietany (opcjonalnie)

3 szklanki wywaru jarzynowego

¼ łyżeczki gałki muszkatołowej

sól

pieprz

1 łyżka oleju z dyni Dodatkowo: Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDynię rozkrój. Nie wyrzucaj pestek. Możesz ich użyć do dekoracji dania. Weź kilogramowy kawałek warzywa, obierz go ze skórki i podziel na kawałki. Usuń łupiny z cebuli, posiekaj ją i podsmaż na maśle. Obierz i pokrój czosnek. Gdy cebula się zeszkli, dorzuć go na patelnię. Przesmaż całość. Robienie zupyPrzełóż kawałki dyni do garnka. Zalej je bulionem. Dorzuć podsmażoną cebulę i czosnek. Odrobiną wody „wymyj smak” z patelni i przelej ją do garnka z dynią. Gotuj całość przez około 30 minut. Następnie zmiksuj zupę. Dopraw ją solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Możesz też zabielić danie śmietaną zahartowaną odrobiną gorącego kremu. Wykańczanie zupyBezpośrednio przed podaniem skrop zupę olejem z pestek dyni. Możesz też posypać ją podprażonymi nasionami.

Wskazówka: Koszt oleju z pestek dyni zależy od lokalizacji oraz renomy sklepu. Zazwyczaj jego cena wynosi około 30 złotych za 250 mililitrów. Tłuszcz najlepiej przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w ciemnej butelce ze szczelnym zamknięciem.

Co jeszcze dodać zupy z dyni?

Dynia świetnie komponuje się nie tylko z solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową. Doskonale współgra również z takimi przyprawami jak na przykład imbir, kurkuma, chili, curry czy bombay masala. Odpowiednia kompozycja przypraw może uczynić z zupy dyniowej prawdziwą pogromczynię infekcji.

