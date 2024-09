Nie uwierzysz, z czego powstają te placki. To zdrowa i prosta potrawa dla każdego

Placki na zakwasie to jedno z moich ulubionych dań z patelni. Mają przyjemnie lekką konsystencję, a charakterystyczny kwaskowy posmak żytniego zakwasu sprawia, że są dość nietuzinkowe. Mnie bardzo smakują i zawsze, gdy nie mam w planach pieczenia chleba, a zakwasu w słoiku jest sporo, sięgam po ten przepis. To lekkostrawne danie, które możesz podać przy wielu okazjach i na różne sposoby.

Dzięki zastosowaniu fermentowanej mąki składniki odżywcze zawarte w tych prostych plackach są lepiej przyswajalne. Wśród nich są pierwiastki takie jak magnez, potas czy żelazo oraz witaminy z grupy B m.in. odgrywające rolę w utrzymaniu przemianie materii, funkcjonowaniu układu nerwowego oraz produkcji energii B1, B2 i niacynę. Placki na zakwasie obfitują też w regulujący uczucie sytości błonnik. Z odpowiednimi dodatkami z powodzeniem zastąpią ci nawet obiad.

Jak zrobić placki na zakwasie?

Wykonanie tych placków jest banalne. Musisz tylko wymieszać zakwas z jajkami, a następnie połączyć go z suchymi produktami oraz mlekiem, starannie przy tym wszystko mieszając, by nie powstały grudki. Brzmi skomplikowanie, a zajmuje raptem 5 minut. Potem już pozostaje usmażyć. Spróbujesz?

200 g aktywnego zakwasu żytniego

2 jajka

100 ml mleka

100 g mąki pszennej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 płaska łyżeczka cukru

sól

3 łyżki oleju rzepakowego Sposób przygotowania Uszykowanie ciasta na plackiMąkę pszenna przesiej i połącz z proszkiem do pieczenia, szczyptą soli i cukrem. Zakwas wymieszaj z jajkami. Cały czas mieszając składniki, stopniowo dodawaj mleko na przemian z suchymi produktami. Smażenie placków na zakwasieNa patelni rozgrzej olej rzepakowy. Przy pomocy łyżki formuj niewielkie okrągłe placki. Smaż je na średnim ogniu, aż będą delikatnie złote z obu stron.

Jak podawać te proste placki?

Placki na zakwasie dobrze parują się z wieloma dodatkami. Możesz podać je na słodko z miodem lub syropem klonowym i świeżymi owocami. Świetne będą też z serem białym i dżemem. W wersji wytrawnej przetestuj delikatną wędlinę i ser żółty – będziesz zachwycona. W moim domu czasem podaję te proste placki z duszoną piersią kurczaka i warzywami na parze. Wtedy też znikają w okamgnieniu.

Wskazówki dotyczące placków na zakwasie

Do wykonania dania koniecznie wykorzystaj zakwas, który był niedawno karmiony. Najlepiej wziąć porcję, która świeżą ilość mąki dostała do kilku godzin przed smażeniem placków. Wtedy będziesz mieć pewność, że ciasto osiągnie właściwą konsystencję, a smak cię nie rozczaruje.

Placki na zakwasie wyjdą też wtedy, gdy użyjesz mąki innej niż pszenna. Możesz zatem eksperymentować, wykorzystując to, co akurat masz spiżarce. Pamiętaj, tylko żeby upewnić się, że ciasto nie jest zbyt gęste przed smażeniem. Jego konsystencja powinna być zbliżona do tej, którą ma masa na naleśniki.

