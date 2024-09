Te szybkie placuszki na śniadanie ekspresowo znikają z talerzy. Ich sekretem jest zdrowy składnik

Szybkie placki na kefirze są puszyste jak żadne inne, a smakują wręcz nieziemsko. Długo szukałam przepisu na danie, które spodoba się moim bliskim, a przy tym będzie proste w wykonaniu i zdrowe. Te szybkie placki to odpowiedź na moje potrzeby. Dodanie kefiru do ciasta sprawia, że placki zachwycają miękkością i delikatnością. Przy okazji dostarczają też cennych probiotyków, białka, wapnia i witamin z grupy B. Ich lekko kwaśny smak natomiast dobrze komponuje się z wieloma dodatkami. To co, spróbujesz?

Jak zrobić placki na kefirze?

Te szybkie placki robią się niemal same. Musisz jedynie połączyć sypkie produkty, wymieszać je z nabiałem i usmażyć na złoto. Pracy więc, jak widzisz, jest niewiele. Ja jednak lubię wracać do tego przepisu w weekend, gdy mogę od razu pokusić się o zrobienie większej porcji. Bo naprawdę warto.

Przepis: Placki na kefirze Proste i szybkie placki na śniadanie, którymi oczarujesz całą rodzinę. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 444 w każdej porcji Składniki 300 g mąki pszennej

250 ml kefiru

2 jajka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

sól

3 łyżki oleju rzepakowego Sposób przygotowania Uszykowanie masy na szybkie plackiDo miski przesiej mąkę pszenną. Połącz ją z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Wlej kefir i wbij jajka. Wymieszaj. Smażenie placków na kefirzeNa patelni rozgrzej lej rzepakowy. Z powstałej masy formuj niezbyt grube placki, na każdą sztukę wykorzystując 1-2 łyżki ciasta. Smaż, aż obu stron będą miały złoty kolor. Osusz z nadmiaru tłuszczu przy pomocy ręczników papierowych.

Jak podawać placki na kefirze?

Ogromną zaletą tych szybkich placków jest to, że smakują zarówno na słodko, jak i na słono. Podawać je więc możesz nie tylko z cukrem pudrem, sezonowymi owocami, miodem czy dżemem, ale również z duszonymi warzywami, twarogiem czy nawet szynką lub podsmażony boczkiem. Nie wszystkie wspominane opcje będą oczywiście dietetyczne, ale na pewno znajdą swoich amatorów.

Inne warianty szybkich placków

Placki na kefirze możesz też przygotować w wersji bezglutenowej. Wystarczy, że zamiast mąki pszennej użyjesz np. kukurydzianej, ryżowej lub jaglanej. Proporcje dobierz tak, aby uzyskać ciasto o konsystencji gęstej śmietany.

Do ciasta na szybkie placki możesz też dodać porcję startego na tarce sera żółtego, posiekane zioła, czy starte na wiórki warzywa takie jak cukinia, czy marchewka. Będą miały bogatszą strukturę i smak. Jeśli się na to zdecydujesz, koniecznie może okazać się dodanie jeszcze jednego jajka albo niewielkiej ilości mąki, by masa pozostała zwarta.

