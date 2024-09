Typowe racuchy idą w odstawkę. Proste placki jurora „Masterchefa” biją na głowę klasyki

Michel Moran to francuski szef kuchni, który dał się poznać przede wszystkim jako juror programu „Masterchef”, gdzie ocenia popisy kulinarne kucharzy-amatorów z pasją do gotowania. Prowadzi też programy kulinarne, w których przygotowuje proste, szybkie i nierzadko zaskakujące dania. W jednym z odcinków zaprezentował przepis na racuchy drożdżowe. Zrobił jednak placki inne niż wszystkie, bo dodał do nich dwa dość nieoczywiste składniki. Efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania.

Jak zrobić racuchy według Michela Morana?

Tradycyjne racuchy drożdżowe powstają na bazie mąki, mleka, drożdży, cukru, jajek i soli. Michel Moran zmodyfikował nieco klasyczną recepturę. W jego przepisie znalazła się jeszcze maślanka i skórka z cytryny. Dodał też do placków serek śmietankowy. Sama procedura przygotowania przysmaków nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy wymieszać składniki, poczekać aż drożdże zaczną „pracować” i usmażyć ciasto na patelni z dodatkiem tłuszczu.

Przepis: Racuchy drożdżowe Michela Morana Doskonale sprawdzą się zarówno na deser, jak i na śniadanie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 215 g mąki pszennej

15 g świeżych drożdży

5 łyżek ciepłego mleka

200 ml maślanki

200 g serka śmietankowego

1 jajko

1 cytryna

3 łyżeczki cukru pudru

szczypta cynamonu

2 łyżeczki cukru waniliowego Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie zaczynuDo miski wsyp jedną czubatą łyżkę mąki, pokruszone drożdże, cukier waniliowy i dodaj mleko. Poczekaj 3-4 minuty aż drożdże zaczną pracować. Robienie ciastaNastępnie dosyp pozostałą część mąki. Dolej maślankę. Wymieszaj składniki. Masa powinna mieć jednolitą konsystencję. Dodaj serek, jajko, szczyptę cynamonu i skórkę otartą z cytryny. Połącz wszystkie składniki. Przykryj ciasto lnianą ściereczką i odstaw na 15 minut. Smażenie racuchówWykładaj porcje ciasta na rozgrzaną patelnię z tłuszczem (olejem) i smaż racuchy na złoty kolor. Następnie odsącz je na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu.

Wskazówka: Pamiętaj, że do ścierania nadaje się wyłącznie żółta część skórki z cytryny. Biała ma gorzki posmak. Możesz zastąpić skórkę z cytryny skórką pomarańczową lub skórką z limonki.

Z czym podawać racuchy drożdżowe?

Michel Moran zaskakuje również sposobem podania racuchów. Francuski mistrz kuchni podaje placki z nietypowym dodatkiem. Chodzi o plastry pomarańczy smażone na maśle z cukrem pudrem i pieprzem cayenne. To niecodzienne połączenie zaskakuje i wydobywa z cytrusów to, co najlepsze – pełnię smaku i aromatu. Śmiało możesz jednak podać placuszki z bardziej klasycznymi produktami. Będą się świetnie komponować z dżemem, konfiturą, cukrem pudrem, cynamonem, świeżymi lub mrożonymi owocami i różnego rodzaju sosami (na przykład jogurtowym czy czekoladowym). Dobrze sprawdzą się też migdały, orzechy, wiórki kokosowe czy masło orzechowe. Wybór zależy wyłącznie od twoich preferencji.

