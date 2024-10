Ten owoc poleciła mi dietetyczka. Robię z niego szybką przekąskę, która zastępuje mi deser

Kaki, nazywane też persymoną, szaronem, hurmą lub „owocem bogów”, ma przyjemny słodki smak. Idealnie więc nadaje się do zrobienia zdrowej przekąski, która zastąpi deser. Po bardzo prosty smakołyk sięgam ostatnio dość regularnie. Dietetyczka poleciła mi bowiem częstsze jedzenie kaki, które na szczęście bardzo przypadło mi do gustu.

Dlaczego warto jeść kaki?

Persymona zawiera mnóstwo cennych składników odżywczych. Znajdziesz w niej pierwiastki takie jak potas i magnez, które odpowiadają za prawidłowe działanie mięśni oraz niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i metabolizmu węglowodanów mangan. Kaki to także dobre źródło witamin C i E, których właściwości przeciwutleniające są nieocenione. Witaminy te pomogą też przyswoić żelazo i wesprą produkcję kolagenu. Zadbasz zatem także o prawidłowe parametry krwi i zdrowie stawów.

W owocu bogów znajdziesz też błonnik, który pomoże uregulować pracę jelit i sprawi, że po posiłku będziesz syta dłużej. Jeśli dodasz do niego dwa inne składniki, szybko uzyskasz słodką przekąskę, która jest tak smaczna, że na stałe weszła do mojego jadłospisu.

Jak zrobić przekąskę z kaki?

Dotychczas kaki jadałam solo. Dietetyczka poradziła mi jednak, bym dodawała do niego jogurt naturalny i orzechy włoskie. Wyjaśniła, że jedzenie owoców bez żadnych dodatków syci na krótko. To właśnie dlatego mimo sięgania po przekąski nadal czułam się głodna.

Posłucham jej i zaczęłam łączyć pokrojoną w plastry persymonę ze zdrowym nabiałem oraz orzechami włoskimi. Czasami nawet nie poświęcałam czasu na zgrabne układanie przekąski na talerzu – liczył się smak i dostarczenie wartości odżywczych. Jeśli masz czas, oczywiście możesz ze swojej przekąski zrobić małe dzieło sztuki. Będzie wtedy idealne do zaserwowania podczas spotkań towarzyskich.

Przepis: Przekąska z persymoną Polecona przez dietetyczkę przekąska na słodko z owocem bogów. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 343 Składniki 1 kaki

3 łyżki jogurtu naturalnego

30 g orzechów włoskich Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówUmyj i obierz kaki, pokrój je w plastry. Orzechy włoskie posiekaj. Składanie przekąski z persymonyNa talerzu ułóż kawałki kaki. Polej je jogurtem i posyp orzechami.

Co jeszcze pasuje do przekąski z kaki?

Zamiast orzechów włoskich możesz wybrać pekany lub orzechy laskowe. Też dobrze podkreślą smak owocu. Gdy mam ochotę na coś nieco słodszego, do przekąski z persymony dodaję odrobinę miodu. Polewam nim kaki lub mieszam go z jogurtem – obie wersje są smaczne. Wsypanie odrobiny kakao do nabiału to też dobry pomysł. To z kolei przyjemnie przełamie słodycz przysmaku z owocem bogów.

