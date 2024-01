Szybkie i efektowne przekąski z serem. Na liście pyszne grzanki oraz kaki z serem

Przekąski z serem to hasło, które daje wręcz nieograniczone możliwości. Możesz postawić na przekąski ciepłe, możesz zrobić przekąski na zimno. I możesz wykorzystać do nich swoje ulubione sery.

Trzy pomysły na imprezowe przekąski z serem

To przekąski efektowne i zarazem szybkie. Najbardziej czasochłonna jest pierwsza pozycja, bo potrzebujesz na nią razem z pieczeniem ok. 25-30 minut. Drugą na liście przekąskę zrobisz w zaledwie 10 minut.

Przekąska z ciasta francuskiego i serów



Czy jest ktoś, kto nie lubi sięgać na imprezie po chrupiące przekąski z ciasta francuskiego? Dodaj do tego sery (np. gouda i mozzarella) pomidory i stwórz coś na wzór pizzy. Możesz od razu pokroić ciasto francuskie na kwadraty, ale szybciej będzie, jeśli upieczesz je w całości i pokroisz po upieczeniu (jak na zdjęciu).



Carpaccio z owoców kaki z serem burrata



Tę przekąskę zrobisz dosłownie w 10 minut, a efekt „wow” gwarantowany! Połączenie słodkiego owocu, kremowej burraty i wyrazistego octu balsamicznego to prawdziwe niebo w gębie. Wypróbuj przepis na kaki z burratą.



Grzanki z serem brie



Tak szybko, jak je zrobisz, tak szybko znikną ze stołu! Aby je zrobić, potrzebujesz bagietkę, ser brie, plasterki gruszki, posiekane orzechy (np. pekan lub włoskie) i miód. Kromki z bagietki skrop oliwą lub posmaruj masłem, ułóż na nich kawałki sera i zapiecz. Ułóż na grzankach świeżą gruszkę, posyp orzeszkami i polej odrobiną miodu.

Jak zrobić dobre imprezowe przekąski z serem?

Serowe przekąski zawsze są doskonałym pomysłem na imprezę. W najprostszej wersji może być to po prostu deska różnych serów – połóż na półmisku lub desce pokrojone w kawałki sery, dołóż winogrona, orzechy włoskie i gotowe! Sery świetnie sprawdzą się także jako dodatek do krakersów. Tu możesz wykorzystać wszelkiego rodzaju kremowe i topione serki. Posmaruj krakersy takim serem (możesz też samodzielnie zrobić serek smakowy, np. dodając do twarożku zioła lub ulubione przyprawy) i połóż na takim krakersie z serem dowolne dodatki. Np. wędzonego na zimno łososia i kawałek cytryny, pomidorki koktajlowe, kawałki szynki i ogórki konserwowe, kolorowe papryki albo podsmażone plasterki pieczarek i ogórki kiszone.

Żółte sery, ale też kulki sera mozzarella możesz z kolei wykorzystać do zrobienia imprezowych koreczków. Wykorzystaj nasze inspiracje na imprezowe koreczki.

Podczas imprezy możesz też wykorzystać serowe sosy, w których można zanurzać grzanki, chipsy albo w zdrowej wersji kawałki pokrojonych warzyw. Aby zrobić taki sos, weź ok. 200-250 g startego żółtego sera, 1/3 szklanki mleka i 1/3 śmietanki 30 proc. Podgrzej wszystko energicznie mieszając, aż ser się rozpuści i sos nabierze gładkiej konsystencji. Dopraw słodką papryką, gałką muszkatołową, a jeśli lubisz pikantne smaki, dodaj chili. Do sosu serowego możesz także dodać odrobinę miodu. Ta wersja dobrze się sprawdzi przy ostrym sosie serowym z chili.

