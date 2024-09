Taki shot to moja recepta na odporność. Do zaskakującego składnika dodaję kurkumę i imbir

Jesień to pora roku, kiedy nasz organizm jest szczególnie narażony na infekcje. Zmieniające się warunki pogodowe, mniej słońca i częstsze przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach osłabiają naszą odporność. „Lekarstwem” na to są warzywa i owoce. W tym jesiennym czasie warto również pić specjalne shoty witaminowe, które bez trudu przygotujecie w domu. Jednym z nich jest ten, w którym to marchewka odgrywa „główną rolę”

Jak zrobić shoty na odporność z marchewką? Szybki przepis

Najpopularniejsze shoty witaminowe to te, które przygotowuje się z cytryny, a także kurkumy i imbiru. Warto dodać do nich jeszcze jedno warzywo – mowa o marchewce. Będzie nie tylko zdrowo, ale też naprawdę pysznie. Dla jeszcze lepszego smaku możecie dorzucić świeżą miętę, miód czy listki melisy.

Przepis: Shot witaminowy z marchewką Ten shot witaminowy jest nie tylko zdrowy, ale też naprawdę smaczny. Koniecznie spróbujcie Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 250 g świeżego korzenia imbiru

3 średnie marchewki

1 średnia cytryna

1 łyżeczka kurkumy Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówWszystkie składniki dokładnie umyjcie. Następnie marchewkę i cytrynę obierzcie ze skórki i pokrójcie na mniejsze kawałki. Z cytryny usuńcie także pestki. Imbir obierzcie i pokrójcie na plasterki. Wyciskanie sokuCytrynę, marchewkę i imbir umieśćcie w wyciskarce i wyciśnijcie z nich sok. Otrzymacie około 180 ml soku. Dodajcie do niego łyżeczkę kurkumy. Taką ilość soku możecie podzielić na dwie porcje.

Jak działa shot witaminowy z marchewką?

Wzmocniony układ immunologiczny lepiej poradzi sobie z różnymi patogenami, dzięki czemu będziemy rzadziej chorować. Shoty witaminowe to koncentraty witamin i minerałów, które dostarczają organizmowi dużą dawkę składników odżywczych w niewielkiej objętości. Cytryna, jeden ze składników takich „jesiennych shotów”, wzmacnia odporność i pomaga łagodzić przebieg infekcji. Jest też dobrym źródłem witaminy C. Dodatkowo sok z cytryny ułatwia trawienie. Do przygotowania tego shota wykorzystuje się także imbir, który także doskonale wzmacnia układ odpornościowy. Ma on właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, a także łagodzi dolegliwości związane ze stanami zapalnymi dróg oddechowych. Również kurkuma ma właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, a do tego antyoksydacyjne.

Dlaczego warto dodać marchewkę do witaminowego shota?

Ostatni składnik, czyli marchewka, zawiera beta-karoten, dzięki czemu również wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami. Jest także skarbnicą witamin (A, C, witamin z grupy B) i minerałów (wapń, sód, żelazo, magnez, fosfor czy cynk). Z kolei dzięki zawartości potasu marchew korzystnie wpływa na zdrowie serca i pomaga regulować ciśnienie krwi. Co więcej, bogactwo antyoksydantów chroni komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki, co spowalnia procesy starzenia i zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych. Sprawdźcie też, jak przyrządzić inne shoty witaminowe na poprawę odporności.

