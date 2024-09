To najzdrowszy owoc na serce. Teraz dostaniesz go w Lidlu za pół darmo

Jaki jest najzdrowszy owoc na serce? Ten „przydomek” zyskał granat. Zresztą w pełni na niego zasłużył. Wywiera bowiem bardzo pozytywny wpływ na układ krążenia. Reguluje ciśnienie tętnicze krwi zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe. Niweluje stany zapalne, zmniejsza poziom „złego cholesterolu” oraz glukozy we krwi. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Zmniejsza złogi cholesterolowe w tętnicach. W efekcie chroni przed miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi i chorobą niedokrwienną serca. Przeprowadzone badania – jak podkreśla dietetyk dr Angelika Kargulewicz w jednym z nagrań udostępnionych w sieci – dowodzą, że przywołany efekt wywołuje picie 100 mililitrów soku z granatu dziennie. Już tak niewielka ilość zmniejsza ryzyko wystąpienia między innymi zawału.

Teraz możesz kupić najzdrowszy owoc na serce w bardzo atrakcyjnej cenie. Wystarczy, że skorzystasz z najnowszej oferty sieci Lidl. Promocja jest skierowana do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Z łatwością spełnisz ten warunek, bo zdobycie oprogramowania nie sprawi ci najmniejszego problemu. Jedyne, co musisz zrobić to ściągnąć je ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim smartfonie. Cały proces zajmie ci naprawdę mało czasu. Co ważne, jej użytkowanie nie wiąże się z uiszczaniem żadnych opłat.

Jak zdobyć najzdrowszy owoc na serce za pół darmo?

To bardzo proste. Trzeba tylko aktywować specjalny kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus przy kasie. Tyle wystarczy, by zredukować cenę granatu o połowę. Spełnienie przywołanego warunku sprawi, że za kilogram owoców sprzedawanych luzem zapłacisz niespełna 10 złotych. Regularny koszt (poza promocją) wynosi 19 złotych i 99 groszy. Warto zaznaczyć, że oferta ma pewne ograniczenia. Na jeden kupon można nabyć nie więcej niż 2 kilogramy produktu. Poza tym akcja promocyjna trwa wyłącznie trzy dni. Obowiązuje od poniedziałku do środy (23-25 września 2024 roku).

Jakie jeszcze właściwości ma granat?

Granat to nie tylko najzdrowszy owoc na serce. Ten produkt ma też wiele innych cennych właściwości. W jego składzie znaleźć można między innymi: lignany, kwasy organiczne, alkaloidy, terpenoidy oraz fitosterole. Poza tym owoc jest źródłem związków polifenolowych, które odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wspierają układ nerwowy, polepszają pamięć. Wywierają też pozytywny wpływ na mikrobiotę jelitową. Stymulują namnażanie się pożytecznych bakterii i zmniejszają liczebność szkodliwych drobnoustrojów w układzie pokarmowym. Tym samym usprawniają przemianę materii. Co więcej, wzmacniają odporność i poprawiają sprawność seksualną.

Jak wykorzystać granat w kuchni?

Najlepszym rozwiązaniem, jakie poleca dr Angelika Kargulewicz, jest picie świeżo wyciskanego soku z granatu. Owoc świetnie sprawdza się również jako składnik różnego rodzaju potraw, na przykład deserów, owsianek, sałatek, a nawet dań mięsnych czy rybnych. Pamiętaj, że do jedzenia nadają się jedynie pestki granatu. Skórki i białe błonki należy wyrzucić.

Czy każdy może jeść granat?

Jak zauważa dr Angelika Kargulewicz granat nie jest zalecany osobom, które przyjmują przewlekle preparaty przeciwzakrzepowe. „Składniki soku z granatu mogą hamować metabolizm leku, a tym samym zwiększać jego stężenie terapeutyczne w surowicy krwi, co może przełożyć się na działania niepożądane, na przykład w postaci nadmiernych krwawień” – podkreśla ekspertka. Przeciwskazaniem do spożywania owocu są również schorzenia w obrębie układu pokarmowego, między innymi wrzody żołądka i dwunastnicy.

