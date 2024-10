Te racuchy smakują na szóstkę z plusem. Charakteru dodaje im nietypowy składnik

Racuchy drożdżowe z jabłkami to jeden z ulubionych przysmaków w moim domu. W sezonie jesienno-zimowym robię te placuszki bardzo często. Gdy przygotowywałam je ostatnim razem, zabrakło mi cynamonu, który zwykle dodaje do ciasta. Miałam za to pod ręką inną popularną przyprawę, często wykorzystywaną w kuchni. Muszę przyznać, że efekt tej zamiany mocno mnie zaskoczył. Przysmaki zyskały ciekawy lekko cytrusowy smak z nutą pikanterii. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że są o niebo lepsze niż klasyki. Nawet babcia, która kocha tradycję i nie lubi w niej niczego zmieniać.

Czym zastąpić cynamon w racuchach?

Cynamon w racuchach zamieniłam na kardamon. Przyprawa zawdzięcza swój cytrusowo-korzenny smak olejkom eterycznym. Dzięki nim zyskuje też wiele cennych właściwości. Wzmacnia odporność i neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników. Wpływa też – jak donoszą niektóre badania – na usprawnienie przemiany materii. Przyspiesza perystaltykę jelit, a jednocześnie zapobiega wzdęciom, zaparciom i innym dolegliwościom gastrycznym. Poza tym znajduje bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Jest popularnym dodatkiem nie tylko do wypieków, ale też potraw na bazie warzyw, ryb, a nawet mięs. Ja z kolei bardzo chętnie wzbogacam nim „małą czarną”. Kawa z kardamonem smakuje wybornie, a w dodatku wspomaga odchudzanie. Od teraz ta przyprawa będzie też obowiązkowym składnikiem moich racuchów.

Jak zrobić racuchy drożdżowe z kardamonem?

Przepis jest bardzo prosty i nie odbiega znacząco od klasycznej receptury. Musisz jednak uzbroić się w cierpliwość i pamiętać, że te placuszki potrzebują czasu, by wyrosnąć. Warto jednak czekać, bo efekt jest tego wart. Racuchy rozpływają się w ustach, Mają ciekawy smak i z pewnością przypadną do gustu niejednemu łasuchowi.

Przepis: Racuchy drożdżowe z jabłkami i kardamonem To świetna propozycja nie tylko na deser, ale również śniadanie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 6 Składniki Na zaczyn: 20 g świeżych drożdży

1/4 szklanki mleka

1 łyżka mąki pszennej

½ łyżeczki cukru Na ciasto: 240 g mąki pszennej

125 ml mleka

1 małe jajko

1 jabłko

1 łyżeczka kardamonu

1 łyżeczka cukru

sól Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Przygotowywanie zaczynuPodgrzej lekko mleko, a następnie wymieszaj je z cukrem oraz mąką. Wkrusz drożdże i połącz je z pozostałymi składnikami. Przykryj naczynie i odstaw na 10 minut w ciepłe miejsce. Robienie ciastaMąkę wymieszaj ze szczyptą soli Dodaj zaczyn drożdżowy i mleko Powinno mieć temperaturę pokojową. Wbij jajko i wsyp cukier. Wymieszaj składniki. Wyrabiaj ciasto przez około 10 minut. Następnie przykryj naczynie i odstaw je w ciepłe miejsce na 45 minut. W czasie gdy ciasto odpoczywa umyj, obierz i pokrój jabłko. Wykańczanie ciastaPo upływie 45 minut dodaj jabłko do masy. Nie zapomnij o kardamonie. Wymieszaj całość. Odstaw ciasto na 19 minut. Smażenie racuchówNa rozgrzaną patelnię wykładaj porcje ciasta. Smaż na rumiany kolor, po 2-3 minuty z każdej strony.

Z czym podawać racuchy z kardamonem?

Opcji podania jest wiele. Ja zwykle stawiam na najprostszą wersję i oprószam placuszki odrobiną cukru pudru. Często kładę też na wierzch pokrojone jabłka. Doskonale sprawdzą się jednak również inne rozwiązania. Możesz sięgnąć po dżem, Konfiturę, cynamon, gorzką czekoladę, wiórki kokosowe, siekane orzechy itp. Wybór należy do ciebie.

Czytaj też:

Typowe racuchy idą w odstawkę. Proste placki jurora „Masterchefa” biją na głowę klasykiCzytaj też:

Racuchy z jabłkami w wersji fit. Przepis idealny na diecie