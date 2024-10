Biorę 3 składniki i robię z nich syrop na przeziębienie. Obłędnie smakuje i świetnie rozgrzewa

Domowe patenty na przeziębienie to sprawdzony sposób na złagodzenie objawów i wsparcie organizmu w walce z chorobą, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Różnego rodzaju domowe syropy to naturalne remedia, które od wieków pomagają nam szybciej wrócić do zdrowia. Najpopularniejszy z nich to syrop z cebuli, jednak wiele osób rezygnuje z niego z powodu specyficznego smaku. Ja zamiast tego przygotowuję zawsze w październiku cudownie smaczny syrop, który działa tak samo dobrze.

Jak zrobić syrop na przeziębienie z 3 składników? Przepis

Korzystając z dobrodziejstw natury, możemy wzmocnić odporność i skrócić czas trwania przeziębienia. Takim domowym specyfikiem, który pomoże w walce z infekcją, jest syrop z imbiru, miodu i cytryny.

Przepis: Syrop z imbiru, cytryny i miodu Ten syrop jest nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 1 Składniki 10-centymetrowy korzeń imbiru

100 ml płynnego miodu

duża łyżka soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw obierzcie imbir i pokrójcie w cieniutkie plastry. Wyciśnijcie też sok z cytryny. Łączenie składnikówUłóżcie imbir warstwowo w słoiku i zalejcie miodem. Całość odstawcie na 2-3 godziny tam, gdzie panuje temperatura pokojowa. Dodanie soku z cytrynyDodajcie 1 łyżkę soku z cytryny i wymieszajcie całość. Zakręćcie słoik i odstawcie do lodówki. Syrop możecie tak przechowywać przez 7 dni.

Warto jednak pamiętać, że choć domowe sposoby są skuteczne, w przypadku poważniejszych dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Właściwości syropu z imbiru, cytryny i miodu

Syrop z cytryny, imbiru i miodu to naturalny „eliksir zdrowia”, który w okresie jesienno-zimowym każdy powinien mieć w swojej kuchni. Jest on skarbnicą witamin i mikroelementów. Jednym ze składników jest cytryna, która dostarcza naszemu organizmowi dużo cennej witaminy C, a przez to wspiera układ odpornościowy w zwalczaniu infekcji. Imbir z kolei ma działanie przeciwzapalne, a do tego wspaniale rozgrzewa. Miód zawiera wiele substancji o działaniu antybakteryjnym, które skutecznie zwalczają bakterie powodujące infekcje. Dodatkowo miód tworzy na powierzchni błon śluzowych warstwę ochronną, która zapobiega dalszemu podrażnieniu i przyspiesza gojenie, sprawdzi się więc w przypadku bólu gardła. Ten domowy syrop złagodzi też inne objawy przeziębienia, takie jak katar czy kaszel.

Jeżeli chcecie bardziej urozmaicić smak syropu i sprawić, że będzie jeszcze zdrowszy – możecie dodać do niego kilka goździków i gwiazdki anyżu, a także szczyptę cynamonu. Taki syrop na przeziębienie można dolewać na przykład do herbaty lub spożywać „na łyżeczce” kilka razy dziennie. Możecie zrobić też syrop bananowy na kaszel lub syrop z pędów sosny – one również pomogą walczyć z infekcjami.

