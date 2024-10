Polacy nie doceniają tego warzywa, a jest „naturalnym antybiotykiem”. U mnie zastępuje czosnek

Produkty wspomagające odporność to prawdziwe skarby natury, które mogą pomóc nam skutecznie zwalczać infekcje i wzmacniać nasze zdrowie. Do takich najpopularniejszych „naturalnych antybiotyków” należy miód, ale też czosnek czy imbir. To jednak nie wszystko, ponieważ jest jeszcze jedno, bardzo niedoceniane warzywo, które ma dużo prozdrowotnych właściwości. Wiele osób sięga po nie jedynie w okresie świąt wielkanocnych, a to duży błąd.

Chrzan pomaga wzmocnić odporność

Po chrzan warto sięgać zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy nasze zdrowie jest wystawione na prawdziwą próbę. To warzywo pomaga wzmacniać odporność (zawiera dużą ilość przeciwutleniaczy), łagodzi też objawy infekcji. Dobrze działa przy zapaleniu płuc i oskrzeli, ale też przyczynia się do oczyszczania górnych dróg oddechowych. Do tego jest on silnie bakteriobójczy i grzybobójczy. Jego spożywanie rozgrzewa też ciało, co może się okazać naprawdę nieocenione w zimne, jesienne wieczory, gdy wrócimy zmarznięci do domu.

To jednak nie wszystko, ponieważ ułatwia on trawienie i usprawnia przemianę materii. Dobrze sprawdza się także w leczeniu infekcji układu moczowego. Co więcej, zawarta w nim synigryna, pomaga neutralizować wolne rodniki, które są przyczyną stresu oksydacyjnego (może on prowadzić do wielu chorób). Chrzan ma też właściwości przeciwbólowe (pomaga na bóle reumatyczne, stawów czy kręgosłupa).

Jak spożywać chrzan?

Warzywo to ma cenne walory odżywcze, ale też smakowe, dlatego często jest wykorzystywane w kuchni. Chrzan dodaje potrawom wyjątkowego aromatu i ostrości. Najczęściej spotykamy go w postaci startej, jako dodatek do mięs, wędlin, sosów i sałatek. Często jest też wykorzystywany jako składnik ćwikły. Możecie również przygotować syrop z chrzanu, który doskonale łagodzi objawy przeziębienia. Ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie pasty z chrzanem, która idealnie sprawdzi się jako smarowidło do kanapek.

Pamiętajcie też, że jeżeli używacie świeżego korzenia chrzanu – musicie go szybko zużyć, ponieważ w przeciwnym razie straci swój specyficzny aromat (zamiast tego będzie wyczuwalna gorycz).

Kto nie powinien jeść chrzanu?

Nie każdy jednak powinien sięgać po to warzywo. Przeciwwskazaniem do jego jedzenia są między innymi choroby nerek i układu pokarmowego. Powinny z niego zrezygnować osoby cierpiące na takie choroby jak:



refluks żołądkowo-przełykowy,

choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,

niewydolność wątroby.

Wynika to z faktu, że jedzenie chrzanu w przypadku osób z powyższymi dolegliwościami może doprowadzić do zaostrzenia objawów.

