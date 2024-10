Za Magdą Gessler wrzucam to do rosołu. Dodatek podbija smak i poprawia lecznicze właściwości zupy

Rosół to nie tylko zupa, ale też prawdziwy eliksir zdrowia, który od pokoleń gości na polskich stołach. Niektórzy wręcz nie wyobrażają sobie bez niego niedzielnego obiadu. Jego bogaty smak zawdzięczamy długiemu gotowaniu i aromatycznym ziołom. W każdym domu też tę zupę przygotowuje się nieco inaczej, w zależności od użytych przypraw.

Niestandardowy dodatek do rosołu

Gotując rosół zawsze stawiam na jeden niezwykle oryginalny dodatek, który sprawia, że zupa jest jeszcze bardziej esencjonalna, a do tego staje się prawdziwą bombą składników odżywczych. Chodzi o goździki. Do dodawania tej przyprawy zainspirowała mnie Magda Gessler, ponieważ to właśnie ten trik wykorzystuje znana restauratorka, by danie smakowało jeszcze lepiej. Zupa wychodzi wtedy niezwykle aromatyczna i pełna smaku. Dodatkowo taki rosół jest jeszcze bardziej skuteczny, jeśli chodzi o walkę z przeziębieniem, ponieważ ten dodatek ma silne działanie antywirusowe i przeciwbakteryjne, a także przeciwzapalne.

Pamiętajcie jednak, że tak jak we wszystkim – bardzo ważne jest, by zachować umiar. Na jeden duży garnek rosołu w zupełności wystarczą 3-4 goździki. Możecie wrzucić je wprost do zupy lub wbić w opaloną wcześniej cebulę, którą dodaje się do wywaru.

Inne nietypowe dodatki do rosołu

Żeby smak rosołu był naprawdę niepowtarzalny, warto nieco poeksperymentować podczas jego przygotowywania. Jednym z takich nietypowych dodatków do tej zupy jest jabłko – nadaje jej delikatnego, słodko-kwaśnego smaku. Warto również dodać czosnek, dzięki któremu zupa nabierze wyrazistości i charakteru. Niektórzy dolewają też łyżkę octu, dzięki czemu rosół staje się bardziej odżywczy, ponieważ ten płyn ma zdolność rozpuszczania tkanek łącznych i chrzęstnych, które znajdują się w mięsie. Przez to wywar jest jeszcze smaczniejszy, ale też bardziej zawiesisty. Nie musicie się obawiać – smak octu nie będzie wyczuwalny w potrawie.

Kolejnym ciekawym dodatkiem jest imbir, który również dobrze zadziała na naszą odporność. Możecie również pokusić się o dodanie trawy cytrynowej, która wzbogaci smak zupy.

