Makłowicz w ogniu krytyki. Włoski kucharz punktuje jego błędy w klasycznym daniu: „Masakra”

Matteo Brunetti jest, jak sam mówi o sobie, Włochem z urodzenia, ale z polskim, romantycznym sercem. Gotowanie to jego największa pasja i sposób na życie. Chętnie uczestniczy w różnych kulinarnych programach telewizyjnych. Prężnie działa też w sieci, gdzie publikuje różnego rodzaju przepisy i zdradza tajniki włoskiej kuchni. Jednocześnie czyni to w bardzo humorystyczny sposób, czym zjednał sobie sympatię tysięcy osób. Ostatnio nagrał film, w którym ocenił słynne włoskie danie – aglio, olio e peperoncino – w wykonaniu Roberta Makłowicza. To makaron z oliwą i chili. Jego opinia na temat potrawy przygotowanej przez znanego dziennikarza może zaskoczyć.

Matteo Brunetti punktuje danie Roberta Makłowicza

Pierwsza kwestia, na jaką zwraca uwagę włoski kucharz, to fakt, że produkty, jakie Robert Makłowicz wykorzystuje do przyrządzenia swojego dania, nie są najlepszej jakości. Chodzi między innymi o spaghetti. Zdaniem Włocha dobry makaron powinien mieć lekko beżowy (a nie żółty) kolor i chropowatą strukturę. Warto wybierać ten oznaczony napisem „trafilata al bronzo”, co oznacza, że był wytwarzany przy użyciu maszyn z miedzianymi matrycami. Ich zastosowanie sprawia, że makaron zyskuje porowatą powierzchnię, która lepiej „przytrzymuje” sos.

Robert Makłowicz dodaje do swojego makaronu również parmezan, co zdaniem włoskiego kucharza jest w przypadku tej konkretnej potrawy błędem. Powinna się w niej znaleźć natomiast natka pietruszki. Ten składnik dziennikarz pomija. Nie szczędzi za to oliwy, której jak zauważa Matteo Brunetti, jest zdecydowanie za dużo.

Ja pitolę. Dał jedną trzecią butelki na tę patelnię. Jeśli dacie tyle [...] no to wam serce strzeli. Trzeba dać jej tyle [oliwy – przyp. red.], żeby rozprzestrzeniła się na całej patelni na parę milimetrów – podkreśla.

Włoski kucharz wytyka również Makłowiczowi inne błędy, między innymi: zdejmowanie patelni z palnika (naczynie powinno cały czas znajdować się na kuchence), zbyt późne wrzucenie makaronu na patelnię, użycie za małej ilości czosnku, dodanie suszonych papryczek zamiast świeżych.

To jest jakieś jacuzzi olejowe z kilkoma składnikami w środku bez natki pietruszki bez niczego [...] To nie jest aglio, olio e peperoncino. Gdybym ugotował makaron bez niczego i polał olejem wyszłoby to samo. [...] Masakra. To jest wszystko błędne – podsumowuje.

Jak Matteo Brunetti robi aglio, olio e peperoncino?

W jednym ze swoich programów kulinarnych Matteo Brunetti pokazał, jak poprawnie przyrządzić aglio, olio e peperoncino i uniknąć błędów popełnionych przez Roberta Makłowicza. Receptura nie jest zbyt skomplikowana ani pracochłonna.

Przepis: Makaron aglio, olio e peperoncino Ten włoski przysmak to świetna propozycja na obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 2 Składniki 200 g spaghettoni („grubego” spaghetti)

140-160ml oliwy extra vergine

4-6 ząbki czosnku

1-2 świeże papryczki chili

pęczek natki pietruszki

woda

sól Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZacznijcie od pokrojenia czosnku i posiekania papryczek. Najlepiej robić to w rękawiczkach. Jeśli chcecie, by makaron miał ostrzejszy smak, zostawcie ziarenka, jeśli nie wyjmijcie je. Wlejcie na patelnię oliwę. Powinno być jej tyle by przykryła całą powierzchnię naczynia na około 1-2 mm. Włączcie palnik o jak najniższej mocy i wrzućcie na patelnię posiekaną papryczkę i czosnek, a także łodygi pietruszki. Tłuszcz powinien powoli nabierać odpowiedniej temperatury. Gotowanie makaronuWypełnijcie garnek wodą. Gdy zacznie się gotować, posólcie ją. Wystarczy jedna łyżeczka na litr wody. Wrzućcie makaron. Dociskajcie go lekko, by cały znalazł się w wodzie. Gdy upłynie połowa czasu zalecanego na gotowanie makaronu, wyłączcie palnik pod garnkiem i przykryjcie go pokrywką. Przyrządzanie daniaWyjmijcie łodygi natki pietruszki z patelni, wrzućcie na nią makaron i dolejcie jedną chochlę wody pozostałej po gotowaniu. Zwiększcie moc palnika pod patelnią i od czasu do czasu wymieszajcie całość. Dzięki temu wydzieli się więcej skrobi, która sprawi, że sos nabierze konsystencji emulsji. Makaron będzie gotowy, gdy wszystkie składniki dobrze się połączą. Na koniec dodajcie posiekaną natkę pietruszki i jeszcze raz całość wymieszajcie. Podanie makaronuGotowy makaron przełóżcie na talerze.

Rada: Jeśli widzicie, że oliwa nagrzewa się zbyt szybko, dodajcie na patelnię trochę wody z gotowania makaronu.

