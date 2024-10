Z tymi patentami zaoszczędzisz podczas gotowania. Zobacz, jak odciążyć domowy budżet

Podstawą oszczędnego gotowania jest planowanie posiłków. Pomyśl, co chcesz przyrządzić w danym tygodniu, zrób przegląd lodówki, a potem listę produktów, których potrzebujesz. Spróbuj wyszukać artykuły objęte promocją. Tych w ciągu tygodnia jest sporo – każda sieć Lidl, Biedronka, Dino itp. mają superokazje dla swoich klientów. Oczywiście z promocji korzystaj rozsądnie, ponieważ nie każdy produkt warto kupować na zapas. Ma to sens w przypadku np. masła (w tym przypadku można sporo zaoszczędzić, bo ceny tego produktu są wysokie), mleka czy mąki. Aby nie złapać się na kupowaniu niepotrzebnych produktów, idź na zakupy z gotowym spisem. Dzięki niemu unikniesz wielu niepotrzebnych wydatków i zmniejszysz ryzyko zmarnowania żywności. W efekcie sporo zaoszczędzisz.

Tanie gotowanie – kilka praktycznych porad na oszczędzanie

Posiłki zaplanowane, a zakupy zrobione? Zanim przystąpisz do gotowania, wyjmij wszystkie niezbędne produkty z lodówki. Dzięki temu otworzysz ją tylko raz. Ten banalny i prosty szczegół ma wbrew pozorom bardzo duże znaczenie. Z często otwieranej lodówki szybko ucieka chłód, a to sprawia, że urządzenie zużywa więcej energii. W rezultacie ty dostajesz wyższe rachunki za prąd. Duże wydatki generuje również przeładowana lodówka. Pamiętaj, by nie wypełniać jej „pod korek”. Zwróć uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię – lokalizację urządzenia. Chłodziarka nie powinna stać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak na przykład piekarnik, kuchenka czy kaloryfery.

W oszczędnym gotowaniu dużą rolę odgrywa wybór odpowiednich garnków. Dostosuj wielkość naczynia do ilości jedzenia, jaką chcesz przyrządzić oraz rozmiarów palnika lub pola grzewczego. Duże naczynia potrzebują więcej czasu na nagrzanie. Podobnie jak te postawione na za małym palniku. Najlepiej sprawdzą się garnki o grubych ściankach. Dłużej utrzymują ciepło. Jeśli zależy ci na tym, by przyspieszyć proces gotowania, używaj pokrywek.

Jeśli chcesz zaoszczędzić, możesz też od razu przygotować obiad na kilka dni. Niewykorzystane porcje wystarczy zamrozić, a w razie potrzeby odgrzać. Ten patent dobrze sprawdza się w przypadku zup i dań jednogarnkowych. Zamrozić możesz między innymi gulasz, bigos, pierogi czy gołąbki. Należy używać do tego celu specjalnych opakowań i pojemników do mrożenia. Trzeba też pamiętać, że takie zamrożone dania nie mogą być trzymane w lodówce bez końca. Najlepiej spożyć je w ciągu tygodnia od momentu zamrożenia.

Gotowe potrawy, takie jak na przykład zupy czy sosy możesz również zawekować (zapasteryzować). To jedna z najpopularniejszych form konserwacji żywności. Wystarczy przełożyć jedzenie do czystych, suchych i szczelnie zamykanych słoików, a potem włożyć do garnka wypełnionego wodą i podgrzewać przez około 15-30 minut, licząc od momentu zagotowania się wody. Czas pasteryzacji zależy od wielkości słoików.

Jak piec, by zaoszczędzić?

Nie otwieraj drzwiczek piekarnika podczas pieczenia. Taki zabieg tylko niepotrzebnie wychładza wnętrze urządzenia, przez co pobiera ono więcej energii. Staraj się też nie włączać sprzętu zbyt wcześnie i, jeśli to możliwe, piecz od razu kilka potraw za jednym razem, Dzięki temu wykorzystasz pracę piekarnika bardziej efektywnie i zaoszczędzisz sporo czasu.

