Ten sos to wyrafinowany dodatek do potraw. Pamiętajcie o ważnej zasadzie, a wyjdzie doskonale aksamitny

Sos beszamelowy to jeden z podstawowych sosów w kuchni francuskiej, a także innych. Jest to sos biały, o gładkiej konsystencji, który stanowi bazę dla wielu innych sosów i potraw. Jego przygotowanie jest stosunkowo proste, trzeba jednak bardzo uważać i wykazać się dużą starannością podczas jego robienia, ponieważ mała pomyłka może sprawić, że się nie uda.

Trik na sos beszamelowy bez grudek

Sos beszamelowy przygotowuje się z mąki, masła i mleka z dodatkiem takich przypraw, jak sól, pieprz i gałka muszkatołowa. Niektórzy dodają też odrobinę żółtego sera. Idealny sos powinien być gęsty i aksamitny. Co zrobić, żeby taki właśnie wyszedł? Przede wszystkim musicie pamiętać, by mleko do mieszanki masła i mąki wlewać stopniowo (i nie całe na raz). Wlewajcie mleko cienkim strumieniem, cały czas mieszając. W ten sposób unikniecie grudek w sosie beszamelowym.

Pamiętajcie też, że bardzo ważne jest, żeby sos beszamelowy mieszać energicznie – w przeciwnym razie jego konsystencja nie będzie zadowalająca.

Jak zrobić sos beszamelowy? Najważniejsze zasady

Podczas robienia sosu beszamelowego ważna jest również jego temperatura – jeśli będzie zbyt wysoka, to zrobi się on gęsty, jednak mąka nie połączy się dobrze z innymi składnikami, przez co powstaną grudki, a całość nie będzie apetyczna. Bardzo ważne jest też, żeby mleko dodać do masła i mąki w odpowiednim momencie – zróbcie to dopiero, gdy całość będzie przypominać już gładką pastę. Koniecznie zwróćcie też uwagę na proporcje – składniki sosu beszamelowego powinny być starannie odmierzone,

Przepis: Sos beszamelowy Ten sos beszamelowy to prawdziwa uczta dla podniebienia Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 200 ml mleka

50 g twardego żółtego sera

2 łyżki masła

2 łyżki mąki

gałka muszkatołowa

sól, pieprz Sposób przygotowania Mieszanie masła z mąkąRozpuśćcie masło w rondelku, dodajcie do niego mąkę i mieszajcie przez chwilę. Dodanie pozostałych składnikówWolnym strumieniem wlewajcie mleko do rondelka, dodajcie również szczyptę soli, pieprzu i gałki muszkatołowej. Dodawanie seraŚciągnijcie garnek z palnika, dodajcie ser i wymieszajcie.

Z czym podawać sos beszamelowy?

Sos beszamelowy, choć nie jest najzdrowszym dodatkiem do potraw i dostarcza wielu kalorii, to ma duże grono fanów. Jest bardzo uniwersalny, dlatego świetnie sprawdzi się jako dodatek do naprawdę wielu dań. To klasyczny składnik lasagne, zapiekanek makaronowych czy warzywnych. Nadaje im kremowej konsystencji i bogatego smaku. Świetnie komponuje się z mięsem mielonym, kurczakiem czy rybami. To też nieodłączny składnik mousaki, czyli greckiej zapiekanki z bakłażanem i innymi dodatkami.

