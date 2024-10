Z tych skórek robię naturalny lek na kaszel. To nieocenione wsparcie podczas przeziębienia

Granat jest skarbnicą wielu witamin oraz mikroelementów. Zawiera fosfor, magnez, potas, wapń, kwas foliowy, witaminę C, A i E. Obniża ciśnienie tętnicze krwi, działa przeciwzapalnie, wzmacnia odporność i spowalnia procesy starzenia. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że mnóstwo cennych właściwości skrywa w sobie nie tylko miąższ, ale również skórka owocu. Większość wyrzuca je do kosza. Ja przygotowuję z nich herbatkę na kaszel. Napój wspomaga również inne dolegliwości występujące w przebiegu przeziębienia. Poznaj jego właściwości.

Dlaczego herbata ze skórek granatu jest lekiem na kaszel?

Skórka z granatu zawiera flawonoidy, polifenole i garbniki. Te związki bioaktywne redukują stany zapalne tkanek. Dzięki temu wspomagają leczenie jednej z głównych przyczyn kaszlu, bólu gardła czy innych dolegliwości występujących w przebiegu przeziębienia. W dodatku napój wykazuje działanie rozgrzewające. Wzmaga wydzielanie potu, a co za tym idzie usprawnia usuwanie toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. Jednocześnie ułatwia odkrztuszanie wydzieliny zalegającej w płucach i poprawia przepływ krwi.

Właściwości herbaty ze skórek granatu

Herbata ze skórek z granatu zawiera antyoksydanty, które neutralizują negatywny wpływ wolnych rodników na organizm. Spowalniają procesy starzenia, wzmacniają odporność i chronią komórki przed uszkodzeniami. Poprawia stan włosów, skóry i paznokci. Zwiększa elastyczność tkanek, a w efekcie zmniejsza widoczność zmarszczek.

Napar wspiera też funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Obniża ciśnienie tętnicze krwi i poziom „złego cholesterolu”. Dzięki temu zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu różnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie, zawał serca czy udar mózgu. Napój wywiera również pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Łagodzi różne dolegliwości gastryczne, na przykład bóle brzucha, mdłości i biegunkę.

Jak zrobić herbatkę ze skórek granatu?

Przepis na tę herbatę jest bardzo prosty. Wystarczy zalać skórki z granatu wodą. Do przygotowania napoju nadają się zarówno suszone, jak i świeże „odpadki z owoców”. Pamiętaj, by wcześniej dokładnie umyć poszczególne części. Jeśli chcesz, podziel je przedtem na mniejsze kawałki. Suszone skórki możesz zmielić w blenderze lub młynku do kawy.

Przepis: Herbata ze skórek granatu Napój świetnie sprawdza się w sezonie jesienno-zimowym, gdy organizm jest bardziej narażony na infekcje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 2 Składniki 1-2 łyżki skórek z granatu

2 szklanki wody

2 łyżeczki miodu lipowego Sposób przygotowania Szykowanie napojuZagotuj wodę w garnku. Gdy zacznie wrzeć, wrzuć do niej skórki z granatu. Gotuj całość przez około 10 minut na małym ogniu. Potem przecedź powstały napar i przelej go do szklanek. Doprawianie napojuGdy napar przestygnie dodaj do niego miód i wymieszaj.

Rada: Możesz też dosmaczyć napój niewielką ilością soku z cytryny.

Jak pić herbatę ze skórek z granatu?

Wystarczy jedna filiżanka naparu dziennie, by wspomóc organizm. Pamiętaj, że nie każdy może sięgać po herbatę ze skórek granatu. Do najważniejszych przeciwwskazań zalicza się ciążę, okres karmienia piersią, niedociśnienie tętnicze oraz aktywną farmakoterapię. Jeśli przyjmujesz na stałe jakieś leki lub chorujesz przewlekle, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym, zanim włączysz napój do diety. Pamiętaj też, by nie lekceważyć objawów infekcji i przeziębienia. Jeśli dolegliwości nie ustępują po dwóch, trzech dniach lub przybierają na sile, zgłoś się do specjalisty.

Czytaj też:

Ten błąd przy zaparzaniu herbaty popełnia niemal każdy. Przez to wychodzi gorzka i niesmacznaCzytaj też:

Tych produktów nie popijajcie herbatą. Eksperci alarmują, że ucierpi przez to wasze zdrowie