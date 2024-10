Tych produktów nie popijajcie herbatą. Eksperci alarmują, że ucierpi przez to wasze zdrowie

Herbata to napój, który od wieków towarzyszy ludziom na całym świecie. Różnorodność gatunków herbat, od delikatnych zielonych po intensywne czarne, sprawia, że każdy może znaleźć swój ulubiony smak. Po ten napój wyjątkowo chętnie sięgamy w okresie jesienno-zimowym – gdy na dworze chłód, taki kubek ciepłej herbaty jest doskonałym sposobem na rozgrzanie się. Często podajemy ją także do posiłków. Okazuje się jednak, że niektórych produktów nie powinno się popijać tym popularnym napojem.

Czego lepiej nie popijać herbatą?

Choć picie herbaty ma wiele zalet, ponieważ między innymi reguluje poziom cholesterolu czy zwiększa koncentrację, to w połączeniu z niektórymi produktami może ona działać niekorzystnie na nasz organizm. Wynika to z faktu, że popijanie tym napojem produktów bogatych w żelazo może znacząco zmniejszyć wchłanianie tego minerału.

Herbata zawiera taniny, organiczne związki chemiczne, które wiążą się z żelazem, utrudniając jego absorbcję – wyjaśniła dietetyczka Johanna Salazar na łamach magazynem „Real Simple”.

Przestrzeganie zasady, by nie łączyć herbaty z produktami, które są bogate w żelazo, jest istotne, ponieważ jest to ważny dla naszego zdrowia minerał. Odpowiada on między innymi za prawidłowy wzrost i regenerację tkanek, zapewnia prawidłową pracę serca, a także sprawność mięśni. Dodatkowo zmniejsza uczucie zmęczenie. Szczególnie ostrożne powinny być osoby, u których zdiagnozowano niedobór żelaza.

Jakie produkty zawierają żelazo?

Wyróżniamy dwa rodzaje żelaza: hemowe i niehemowe. Wśród najlepszych źródeł żelaza hemowego, które występuje przede wszystkim w mięsie, znajdują się między innymi:

kaczka,

cielęcina,

wątróbka,

kaszanka,

wołowina,

jajka,

ryby.

Z kolei do najlepszych źródeł żelaza niehemowego zaliczamy:



kiełki,

tofu,

rośliny strączkowe,

suszone owoce,

otręby,

szparagi,

orzechy.

Żelazo niehemowe jest trudniejsze do przyswajania przez organizm, dlatego osoby, które unikają mięsa, powinny pić herbatę z umiarem i robić to najlepiej między posiłkami. Sprawdźcie, jakie jeszcze błędy utrudniają wchłanianie żelaza. Warto wiedzieć też, jakie są objawy niedoboru żelaza.

Czytaj też:

Polacy zapomnieli o tym kultowym deserze z PRL-u. To duży błąd, bo wzmacnia serce i odpornośćCzytaj też:

Polacy nie znają tego „egzotycznego winogrona” i wiele tracą. Pomaga schudnąć i wzmacnia odporność