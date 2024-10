Ten błąd przy zaparzaniu herbaty popełnia niemal każdy. Przez to wychodzi gorzka i niesmaczna

Picie herbaty to codzienny rytuał dla wielu z nas, niektórzy wręcz nie wyobrażają sobie poranka bez tego rozgrzewającego napoju. To właśnie też przy filiżance herbaty spędzamy najprzyjemniejsze chwile w gronie rodziny i przyjaciół. Jest wiele rodzajów herbat, a więc każdy z łatwością może znaleźć coś dla siebie i rozkoszować się wspaniałym smakiem. Okazuje się jednak, że przez banalny błąd podczas zaparzania herbaty smakuje ona zdecydowanie gorzej.

Błąd podczas zaparzania herbaty

Większość z nas w sposób wręcz mechaniczny wrzuca herbatę do kubka, zalewa wrzątkiem i czeka kilka minut, aż się zaparzy. Zazwyczaj jednak nie robimy tego „z zegarkiem w ręku”, a to okazuje się poważnym błędem. Zbyt długi czas parzenia herbaty sprawi, że wyjdzie ona gorzka, kwaskowata i po prostu niesmaczna. Bardzo ważne jest, by przestrzegać zalecanego czasu parzenia herbaty, a gdy już upłynie – od razu usunąć susz z wody. Jedynie jeśli lubicie pić bardziej intensywny napar – możecie nieco wydłużyć czas parzenia. Musicie brać pod uwagę rodzaj parzonej herbaty – inny będzie w przypadku herbaty białej, zielonej, a inny, gdy robicie czarną herbatę.

Bardzo ważne jest, by zwracać też uwagę na ilość wykorzystywanego suszu, ponieważ jeśli będzie go zbyt mało, sprawi to, że herbata będzie wodnista, a z kolei za dużo herbacianych liści spowoduje, że smak będzie zbyt intensywny. Również w tej kwestii należy przestrzegać zasad umieszczonych na opakowaniu herbaty.

Jak poprawnie przechowywać herbatę?

W przypadku herbaty najważniejszy jest sposób jej parzenia, ale istotne jest też, jak ją przechowujemy. Najlepszy do tego jest ceramiczny pojemnik ze szczelnym zamknięciem. W ten sposób herbata jest przechowywana w miejscu suchym i ciemnym, a także pozbawionym obcych aromatów (liście herbaty z łatwością wchłaniają zapachy z otoczenia). Możecie użyć też metalowych puszek lub szklanych słoików. Herbaciany susz pod żadnym pozorem nie może być wystawiony na działanie promieni słonecznych, ponieważ to bardzo obniży jego jakość. Herbata nie powinna być też przechowywana w torebce, w której została kupiona, ponieważ wtedy szybko zwietrzeje (a to pozbawi ją aromatu).

Błędem jest wyrzucanie zużytych już liści herbaty – jeśli są one dobrej jakości, mogą być zaparzane nawet dwa lub trzy razy. Co więcej, zużyte liście herbaty mają też inne zastosowania – śmiało możecie więc wykorzystać fusy po herbacie na przykład jako środek czyszczący. Koniecznie sprawdźcie też, jakich produktów nie popijać herbatą, ponieważ ucierpi na tym wasze zdrowie.

