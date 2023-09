Kasza manna – właściwości i wartości odżywcze, zastosowanie i przeciwwskazania

Kasza manna (tzw. grysik) to produkt, który kojarzy nam się z przygotowywaniem posiłków dla niemowląt. Rzeczywiście, najczęściej wykorzystuje się ją do przygotowywania śniadań czy kolacji dla maluchów w czasie rozszerzania diety. Jednak kaszę mannę można jednak wykorzystać na wiele innych sposobów, ponieważ świetnie nadaje się do przygotowywania mlecznych deserów i sycących śniadań.

Czym jest kasza manna?

Kasza manna to produkt, który powstaje z pszenicy. Jest bardzo drobna i delikatna, dlatego chętnie jedzą ją dzieci. Ponieważ jest to kasza powstająca z pszenicy, ma dużo kalorii i należy do posiłków wysokokalorycznych. W sklepach możemy jednak kupić kaszę mannę orkiszową czy razową, które mają mniej kalorii i więcej składników odżywczych.

Wartości odżywcze kaszy manny

W 100 gramach kaszy manny znajdują się:

białko – 8,7 g,

tłuszcze – 1,3 g,

węglowodany – 76,7 g,

błonnik – 2,5 g.

Kasza manna zawiera witaminy z grupy B, które odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Najwięcej jest tiaminy (B1), ryboflawiny (B2) i niacyny (B3, inaczej witamina PP). Dostarcza też niewielkich ilości kwasu foliowego (wit. B9) oraz magnezu, żelaza i potasu.

Po przygotowaniu kaszy manny z mlekiem może powstać bardzo zdrowy posiłek, który wzbogaca dietę nie tylko o wapń, ale też o witaminę D czy witaminy z grupy B (jeśli wybierzemy mleko roślinne np. sojowe). Warto pamiętać, że kaszę mannę można zrobić również na wodzie. Aby uzyskać gęstą kaszę, na szklankę wody należy użyć 10 łyżek produktu, a 5 łyżek kaszy wystarczy, jeśli robimy rzadszą wersję.

Zalety i wady kaszy manny

Kasza manna ma wiele zalet. Przede wszystkim jest:

lekkostrawna, dlatego mogą ją jeść wszyscy bez zastanawiania się, czy wywoła dolegliwości żołądkowe lub trawienne,

sycąca, może stanowić pełnowartościowy posiłek, który na długo zaspokaja głód i zapobiega podjadaniu,

zdrowa, zwłaszcza z dodatkiem owoców oraz mleka,

uniwersalna, można ją wykorzystać nie tylko do przygotowania śniadań, ale też deserów czy dań głównych,

tania, 500-gramowe opakowanie kupić można już na ok. 3 złote i można ją kupić we wszystkich sklepach spożywczych oraz supermarketach.

W dodatku kasza manna szybko się gotuje, dlatego przygotowanie smacznego śniadania nie zajmuje dużo czasu. Dostępne są dwa rodzaje kaszy manny – wersja klasyczna i błyskawiczna. Kaszę mannę błyskawiczną (preparowaną) gotuje się tylko 3 minuty, a klasyczną 10 minut. To może stanowić alternatywę dla jaglanki, którą najczęściej trzeba przygotować poprzedniego dnia, ponieważ kasza gotuje się dość długo (ponad 20 minut) i rano niewiele osób ma tyle czasu na przygotowanie posiłku.

Kasza manna nie jest wolna od wad. Warto wiedzieć, że to produkt:

wysokokaloryczny (ok. 350 kalorii w 100 g suchego produktu)

z mniejszą ilością wartości odżywczych w porównaniu z innymi kaszami (choćby jaglaną czy jęczmienną perłową)

Kto powinien sięgać po kaszę mannę?

Kaszę mannę warto wprowadzić do diety dziecka w czasie rozszerzania jej o gluten. Jest ona łagodna dla układu trawiennego, dość łatwo ulega procesom trawiennym, dlatego nie powoduje dolegliwości bólowych u maluchów, które często są wywołane przez niedojrzały układ pokarmowy.

Z tego samego względu poleca się kaszę mannę osobom dorosłym, które cierpią na różne dolegliwości trawienne albo z różnych powodów muszą pozostać na diecie lekkostrawnej. Kasza pozwala przygotować sycący posiłek i nie obciążyć układu trawiennego. Można ją jeść po chorobach w czasie rekonwalescencji, ale też po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych czy laparoskopowych.

Przeciwwskazania do jedzenia kaszy manny

Ponieważ kasza manna produkowana jest z ziaren pszenicy, które zawierają w sobie białko w postaci gluten, to z jej jedzenia muszą zrezygnować osoby cierpiące na nietolerancję, alergię lub nadwrażliwość na gluten. Dodatkowo produkt ten ma indeks glikemiczny (IG) równy 60, więc kasza manna nie jest produktem wskazanym w diecie osób zmagających się z cukrzycą oraz insulinoopornością. Po jej zjedzeniu gwałtownie rośnie poziom cukru we krwi)

Jak wykorzystać kaszę mannę w kuchni?

Kaszę mannę można wykorzystać na wiele sposobów. Świetnie nadaje się do przygotowywania śniadań dla całej rodziny jako alternatywa dla owsianki czy jaglanki. Można ją przygotować na bazie mleka krowiego lub roślinnego (np. migdałowego, kokosowego czy owsianego), dodać ulubione owoce i bakalie, by powstało smaczne i sycące śniadanie. Taki posiłek z dodatkiem cynamonu i miodu doskonale rozgrzeje organizm w sezonie jesienno-zimowym. Łasuchom do gustu może przypaść też deser naszych babć, czyli legumina, którą można przygotować na bazie kaszy manny.

Kaszę mannę można także stosować do zagęszczania zup i sosów, a także przygotowywania domowych deserów. Sprawdza się jako dodatek do ciast czy kremów, budyniów i kleików podawanych z sosami owocowymi. Można ją również wykorzystać do pulpetów i kotletów, gdzie stanowi lżejszy odpowiednik bułki tartej.

Jak ją ugotować kaszę mannę?

Kaszę mannę można ugotować na wodzie, mleku lub mleku roślinnym. Nie trzeba jej wcześniej płukać w ciepłej lub zimnej wodzie. Można od razu wsypać ją do garnka i zalać wybranym płynem. Podczas gotowania kasza manna ma tendencje do zbijania się w grudki. Aby ich uniknąć, można wykorzystać jeden ze sposobów:

wsypując kaszę mannę na gotujące się mleko lub wodę – bardzo powoli wsypując kaszę do płynu, należy energicznie ją mieszać, najlepiej wykorzystać do tego trzepaczkę (używaną zazwyczaj do roztrzepywania jajek),

wlewając do garnka zimną wodę lub mleko i wsypując od razu kaszę mannę – trzeba całość mieszać (najlepiej trzepaczką do jajek) aż do momentu zagotowania się mieszkanki.

Kaszę gotujemy krótko, dopóki nie wchłonie płynu i nie zgęstnieje. Następnie dodajemy do niej wybrane owoce, sos owocowy czy bakalie. Niektóre osoby wolą kaszę mannę na słono, wtedy wystarczy dodać jedynie szczyptę soli do ugotowanej kaszy. Podajemy ją na ciepło.

Przepis: Kasza manna na kokosowym mleku kasza manna na mleku kokosowym z dodatkami Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 szklanka kaszy manny

2 szklanki mleka kokosowego (lub wody)

1 łyżka masła lub oleju kokosowego

szczypta soli

opcjonalnie: miód, cukier lub jego zdrowy zamiennik, owoce, rodzynki, orzechy Sposób przygotowania Podsmaż kaszę mannęRozgrzej rondelek na średnim ogniu i wsyp do niego kaszę mannę. Smaż przez około 2-3 minuty, aż zacznie delikatnie pachnieć i lekko się zrumieni. Od czasu do czasu mieszaj kaszę. Smażenie kaszy manny przed gotowaniem nie wpływa na jej wartości odżywcze, ale wzbogaca jej smak. Jest opcjonalne i zależy od preferencji. Zagotuj kaszę mannęDodaj do kaszy manny mleko kokosowe lub wodę, łyżkę masła lub oleju kokosowego oraz szczyptę soli. Wymieszaj i gotuj na małym ogniu przez około 10 minut. Kasza powinna wchłonąć płyn i mieć kremową konsystencję. Dodaj ulubione dodatkiŻeby wzbogacić smak kaszy, można dodać do niej miód, cukier lub zdrowszy zamiennik (np. ksylitol). Idealnie pasują też świeże owoce, rodzynki, migdały lub orzechy. Kasza manna smakuje też z cynamonem i stropem klonowym.

––

