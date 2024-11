Te ekspresowe bułeczki robię z dwóch składników. Prościej się już nie da

Kiedyś rzadko piekłam domowe bułki. Cały proces wydawał mi się zbyt skomplikowany i pracochłonny. Wszystko się zmieniło, gdy natrafiłam na te ekspresowe bułki. Ich przygotowanie jest dziecinnie proste. Nie zajmuje dużo czasu i nie generuje wysokich kosztów. Za to satysfakcja, jaką można poczuć po wyjęciu z piekarnika chrupiących i obłędnie pachnących przysmaków jest bezcenna. W dodatku pozwala sporo zaoszczędzić.

Jak zrobić ekspresowe bułki z 2 składników?

Bazą tych wypieków jest mąka samorosnąca. Bez problemu kupisz ją w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Będziesz też potrzebować śmietanki kremówki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o listę składników. Sam proces przygotowywania bułek również jest bardzo prosty. Z łatwością sobie poradzisz, nawet jeśli jesteś początkującym kucharzem i z kuchnią nie było ci do tej pory po drodze. Wystarczy, że połączysz ze sobą oba produkty, uformujesz kulę z ciasta, a następnie „porwiesz” ją na mniejsze kawałki i utworzysz bułeczki. Potem musisz już tylko wstawić je do piekarnika na 10-15 minut.

Przepis: Ekspresowe bułeczki To idealna propozycja na śniadanie. Zrobisz je szybko z dwóch tanich składników. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 12 Składniki 350 g mąki samorosnącej

250 g śmietanki kremówki Sposób przygotowania Łączenie składnikówWymieszaj mąkę ze śmietanką. Składniki powinny się dobrze połączyć. Nie przejmuj się, jeśli ciasto będzie mieć drobne grudki. Formowanie bułekPodsyp blat mąką. Uformuj z ciasta dużą kulę i podziel ją na mniejsze części. Z każdej z nich zrób kuleczkę. Następnie lekko ją rozpłaszcz. Pieczenie bułekWyłóż blachę papierem do pieczenia. Ułóż na niej rozpłaszczone kuleczki z ciasta i wstaw całość do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 10-15 minut.

Wskazówka: Upieczone bułeczki możesz śmiało wykorzystać do zrobienia kanapek – zarówno w wersji wytrawnej, jak i na słodko. Możesz też wykorzystać je jako dodatek do zupy czy gulaszu.

Domowa mąka samorosnąca krok po kroku

Jeśli nie chcesz, nie musisz wydawać pieniędzy na zakup mąki samorosnącej. Możesz ją zrobić w domu. To bardzo proste. Wystarczy, że do dwóch szklanek mąki pszennej (typ 450) dodasz łyżeczkę proszku do pieczenia, łyżeczkę sody i szczyptę soli, a na koniec wymieszasz całość. Tak przygotowaną bazę do ekspresowych bułeczek należy przechowywać w szczelnie zamykanym pojemniku. Możesz ją również wykorzystać do przygotowania innych wypieków, a nawet naleśników czy pankejków. Wszystko zależy od twojej kulinarnej fantazji.

Czytaj też:

Takie jajka są najzdrowsze dla seniorów. Zobacz, których powinni bezwzględnie unikaćCzytaj też:

Omijaj ten produkt szerokim łukiem. Katarzyna Bosacka ostrzega