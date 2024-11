Te paluchy to „must have” na Andrzejki. Będą hitem imprezy, a zrobisz je w mig z 2 składników

Andrzejki przypadają na noc z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. To świetna okazja, by zatrzymać się w biegu codziennego życia i spędzić miło czas w gronie rodziny i przyjaciół. Nie od dziś wiadomo, że dobrej zabawie sprzyja pyszne jedzenie. Dlatego warto zadbać o to, by w menu znalazły się same smakołyki, co wcale nie musi oznaczać wielu godzin spędzonych w kuchni. Istnieje wiele receptur, które pozwalają na przyrządzenie wspaniałych przekąsek w naprawdę krótkim czasie. Dziś chciałabym podzielić się z wami przepisem, który potwierdza słuszność przedstawionej wyżej tezy. Te paluchy zrobicie w ekspresowym tempie, a rozejdą się jeszcze szybciej. Gwarantuję.

Jak zrobić ekspresowe przekąski na Andrzejki?

Paluchy to robocza nazwa przekąsek. Wymyślili ją moi bliscy. Wydaje się całkiem adekwatna, bo smakołyki nawiązują swoich kształtem do wskazanych części ciała. Ich „bazą” jest gotowe ciasto francuskie. Chętnie wykorzystuje je podczas przygotowywania przekąsek na Andrzejki. Pozwala mi na „wyczarowanie” czegoś pysznego w iście ekspresowym tempie. Bez wysiłku i dużego bałaganu w kuchni. Mogę więc upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – oszczędzić czas i nerwy. Przekonacie się o tym sami, gdy zrobicie słynne paluchy.

Przepis: „Paluchy” z ciasta francuskiego Te przekąski można przygotować zarówno w wersji na słodko, jak i wytrawnej. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 16 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 arkusz gotowego ciasta francuskiego

250 g żółtego sera Dodatkowo: rozmącone jajko Sposób przygotowania Szykowanie przekąsekZetrzyjcie żółty ser na tarce. Rozwińcie ciasto francuskie. Podzielcie je na prostokąty, a na każdym z nich umieśćcie garść startego żółtego sera.. Następnie zawińcie ciasto tak, by utworzyć kształt palucha. Pieczenie przekąsekWyłóżcie blachę papierem do pieczenia. Umieśćcie na niej paluchy. Posmarujcie każdy z nich rozmąconym jajkiem. Pieczcie je w piekarniku nagrzanym do 220 stopni przez 15 minut.

Paluchy z ciasta francuskiego na Andrzejki – wskazówki

Paluchy z ciasta francuskiego na Andrzejki można przygotować na wiele różnych sposobów. W roli farszu doskonale sprawdzi się nie tylko starty ser, ale również kawałki mozzarelli, szynki itp. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zrobić nadzienie z mieszanki pokrojonych warzyw (papryki, cebuli, pomidorów etc.). Jeśli chcesz, możesz też przygotować tę przekąskę w wersji na słodko z dodatkiem dżemu konfitury, albo świeżych lub mrożonych owoców, Nie bój się eksperymentować i modyfikować wskazanego przepisu. Oto kilka wskazówek:

Zamiast ciasta francuskiego możesz wykorzystać gotowy spód do pizzy. Piecz go zgodnie ze wskazaniami na opakowaniu (około 15 minut w temperaturze 220 stopni).

Słodkie paluchy możesz serwować z gorącą czekoladą lub kremem orzechowym typu nutella. Wytrawne przekąski świetnie smakować będą z sosem czosnkowym lub pomidorowym.

Jeśli chcesz, możesz przygotować mniejsze paluchy.

