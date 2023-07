Domowy sos czosnkowy bije na głowę wszystkie gotowce. Wyjdzie lepszy niż z pizzerii

Niektóre dania aż proszą się o intensywny dodatek. Wtedy idealnie sprawdzi się domowy sos czosnkowy. Będzie znacznie smaczniejszy od tego, który znajdziemy na sklepowych półkach. Pasuje idealnie do pizzy, sprawdzi się też do innych dań, na przykład mięs, sałatek czy kanapek. Będzie też doskonały jako dip do pokrojonych w paseczki warzyw. Co więcej, przygotowując go samodzielnie, możecie odrobinę modyfikować ilość dodanego czosnku, przez co jego smak może być jeszcze bardziej wyrazisty, a to z kolei będzie idealnym rozwiązaniem dla miłośników tego warzywa.

Jak zrobić domowy sos czosnkowy?

Zrobienie domowego sosu czosnkowego nie jest wcale tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Będziecie też potrzebować jedynie kilku składników, które większość z was ma w swojej lodówce. Jeśli zależy wam na dietetycznej wersji – przygotujcie ten sos na bazie jogurtu naturalnego, bez dodatku majonezu. Warto jednak wtedy wybierać gęstsze jogurty, na przykład typu greckiego. Są bardziej kremowe i swoją konsystencją przypominają nieco majonez. Do takiego domowego sosu czosnkowego możecie też dodać odrobinę soku z cytryny (wystarczy dosłownie kilka kropli) – będzie wtedy po prostu smaczniejszy, ale też dłużej postoi w lodówce.

Przepis: Domowy sos czosnkowy Sos czosnkowy przygotowany samodzielnie będzie niezwykle smaczny i aromatyczny. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 2 ząbki czosnku,

120 g jogurtu naturalnego,

60 g majonezu,

sól,

pieprz. Sposób przygotowania Przygotujcie czosnekNajpierw obierzcie czosnek i przeciśnijcie go przez praskę lub bardzo drobno posiekajcie. Jeśli nie macie świeżego czosnku – możecie użyć też mielonego, jednak sos będzie wtedy nieco mniej aromatyczny. Połączcie wszystkie składnikiPrzełóżcie do miseczki jogurt naturalny i majonez. Dodajcie też sól i pieprz do smaku, a następnie dokładnie wymieszajcie całość, dodając również czosnek. Schłodźcie sosWłóżcie sos czosnkowy do lodówki na około 10 minut. Schłodzona wersja będzie jeszcze smaczniejsza

Czym przyprawić sos czosnkowy?

Bardzo ważnym dodatkiem są zioła, które wzbogacą, ale też zrównoważą smak czosnku. Do domowego sosu czosnkowego dobrze pasują różnego rodzaju zioła, zarówno świeże, jak i suszone. Będzie on świetnie smakować na przykład z dodatkiem:



oregano,

bazylii,

mięty,

ziół prowansalskich,

koperku,

natki pietruszki.



Warto dodać również pieprz ziołowy lub świeżo mielony pieprz kolorowy. Jeśli chcecie, żeby w waszym sosie czosnek był jeszcze bardziej wyczuwalny – do standardowego przepisu dodajcie jeszcze łyżeczkę czosnku granulowanego – to wzmocni jego smak. Jeżeli z kolei nie chcecie, żeby wasz sos był intensywnie czosnkowy – użyjcie czosnku niedźwiedziego, który jest nieco delikatniejszy.

Jak zagęścić sos czosnkowy?

Jedną z metod na zagęszczenie domowego sosu czosnkowego jest dodanie do niego siemienia lnianego (w ziarenkach lub w proszku). Ten składnik jest dość neutralny, a jego smak nie będzie wyczuwalny. Możecie dorzucić również odrobinę starego żółtego sera lub ugotowanego na twardo jajka. Dobrze sprawdzi się również serek homogenizowany lub twarożek.

Alternatywne składniki tego sosu

Przygotowując domowy sos czosnkowy, możecie też nieco poeksperymentować, dodając do niego między innymi musztardę (wystarczy wmieszać dwie łyżeczki tego składnika). Sos czosnkowy z domowym ketchupem również będzie świetnie smakować. Jeśli chcecie uzyskać przysmak z „orientalną nutą” – dosypcie odrobinę gotowej mieszanki curry w proszku lub dodajcie troszkę takiej pasty.

