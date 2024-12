Ten fit miodownik to przebój wśród moich koleżanek. Bosko smakuje, a nie tuczy

Dietetyczne ciastka to doskonała alternatywa dla tradycyjnych słodkości. Pozwalają nam cieszyć się smakiem ulubionych wypieków bez obaw o nadmiar kalorii czy niezdrowe składniki. Jednym z moich ulubionych ciast jest miodownik. Teraz jednak jestem na diecie odchudzającej, więc postanowiłam go zrobić w „wersji fit”. Wszystkie moje przyjaciółki zachwyciły się tym zmodyfikowanym wypiekiem i każda z nich chciała przepis.

Jak zrobić fit miodownik? Prosty przepis

Miodownik to jedno z najbardziej tradycyjnych i lubianych polskich ciast. Jego charakterystyczny smak zawdzięczamy przede wszystkim miodowym blatom, które nadają mu wyjątkowej słodyczy. To ciasto cieszy się ogromną popularnością zwłaszcza w okresie świątecznym, ale z powodzeniem można je przygotować na każdą okazję (lub bez okazji, gdy po prostu mamy ochotę na to ciasto). Chociaż dietetyczny miodownik jest lżejszą wersją tradycyjnego ciasta, to nadal zachowuje swój wyjątkowy smak i aromat. Jest to doskonały wybór dla osób dbających o linię, jednak nadal należy pamiętać, by zachować umiar w jego jedzeniu.

Przepis: Fit miodownik Ten miodownik smakuje obłędnie i możecie jeść go bez wyrzutów sumienia Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 704 w każdej porcji Składniki 250 g mąki migdałowej odtłuszczonej

100 g masła

2 jajka

2 łyżki miodu

80 g erytrolu

1 łyżka sody Na masę orzechową: 100 g orzechów włoskich

2 łyżki miodu

80 g erytrytolu

50 g masła Na budyń: 500 g mleka

3 łyżki erytrytolu

1 żółtko

2 łyżki skrobii ziemnniaczanej Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaMąkę migdałową połączcie z masłem przy użyciu miksera. Dodajcie 2 łyżki miodu, 80 g erytrytolu, a także jajka i sodę. Zagniećcie ciasto i podzielcie na trzy równe części (każda z nich będzie stanowić warstwę miodownika). Pieczenie ciastaDwie części z trzech upieczcie w takich samych formach o wymiarach ok. 14 × 20 cm (lub jedna po drugiej w tej samej formie). Pieczcie je przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Przygotowanie masy orzechowejPosiekajcie orzechy. W garnuszku rozpuśćcie masło, dodajcie orzechy, miód i erytrytol. Całość wymieszajcie, zagotujcie, a później odstawcie do wystygnięcia. Pieczenie trzeciej części ciastaTrzecią część ciasta wyłóżcie na blaszce tych samych wymiarów co poprzednie warstwy ciasta. Ułóżcie na niej masę orzechową. Całość pieczcie przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Przygotowanie masy budyniowejZ przygotowanego mleka odlejcie 1/4 mleka do szklanki. Dodajcie do tego mąkę, żółtko i wymieszajcie całość. Resztę mleka zagotujcie w rondelku. Masę z żółtkiem dodajcie do gotującego się mleka, jak zacznie podnosić się jego poziom. Mieszajcie, aż masa zgęstnieje i stanie się gładka. Później odstawcie do przestudzenia. Przygotowywanie miodownikaWarstwy przełóżcie budyniem, a na wierzch połóżcie warstwę z kremem orzechowym. Ciasto włóżcie na godzinę do lodówki.

Patenty na dietetyczne ciasta

Ciasta w „wersji fit” są ciekawymi alternatywami dla klasycznych wypieków. Jest to idealna opcja dla osób walczących z nadprogramowymi kilogramami, by nie musiały całkowicie rezygnować ze słodkości. Żeby wasze ciasto było mniej kaloryczne, warto wykorzystać kilka sprytnych sztuczek. Zamiast tradycyjnego cukru, często wykorzystuje się naturalne słodziki, takie jak miód, syrop klonowy czy ksylitol lub erytrytol. Z kolei zamiast margaryny, stosuje się zdrowe tłuszcze, na przykład olej kokosowy. Mąkę białą warto zastąpić mąką pełnoziarnistą, która jest bogata w błonnik i witaminy. Śmietanę możecie zastąpić jogurtem naturalnym. Przygotowując ciasto, dobrze jest również zadbać o użycie produktów bogatych w błonnik pokarmowy, które zapewnią uczucie sytości na dłuższy czas, ale też pozytywnie wpłyną na zdrowie waszych jelit.

