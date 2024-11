Z trikiem Magdy Gessler ciasto kruche wychodzi mi idealnie. Szkoda, że wcześniej go nie zmałam

Ciasto kruche to jeden z najpopularniejszych rodzajów ciasta. Jest delikatne, ma kruchą strukturę, a do tego jest bardzo uniwersalne. Przygotowuje się je z prostych składników, takich jak mąka, masło, cukier i jajka. Dzięki swojej neutralnej bazie smakowej idealnie komponuje się zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Można je wykorzystać do przygotowania tart czy różnego rodzaju ciasteczek, ale też na przykład szarlotki. Magda Gessler zdradziła swój patent na to, by takie ciasto wyszło naprawdę idealne.

Patent Magdy Gessler na idealne ciasto kruche

Na swoim kanale na YouTube Magda Gessler podzieliła się z fanami swoim patentem na obłędnie kruche ciasto. Aby wyszło ono doskonałe, nie można zbyt długo wyrabiać ciasta rękoma. Do wymieszania wszystkich składników najlepiej jest więc wykorzystać nóż i widelec. Rąk natomiast należy użyć już dopiero pod sam koniec wyrabiania ciasta.

Ciepło naszych dłoni może spowodować, że masło w cieście zacznie się topić. W efekcie ciasto stanie się mniej kruche i bardziej zwarte. Im dłużej wyrabia się ciasto, tym bardziej rozwija się gluten, który odpowiada za elastyczność ciasta. W przypadku ciasta kruchego chcemy uniknąć jego nadmiernej ilości, aby zachować charakterystyczną kruchość. Dodatkowo poza standardowymi składnikami Magda Gessler dodaje do swojego ciasta jedną laskę wanilii, a także szczyptę soli.

Jak zrobić dobre ciasto kruche? Wskazówki

Ciasto kruche jest dość proste w przygotowaniu, ale wymaga przestrzegania kilku prostych zasad. Kluczem do uzyskania idealnie kruchego ciasta jest użycie zimnego masła. Jeżeli będzie ono ciepłe, to ciasto będzie się kleić i nie będzie takie kruche. Pamiętajcie też, żeby przesiać mąkę – w ten sposób napowietrzycie ciasto, ale usuniecie też ewentualne zanieczyszczenia. Do ciasta kruchego najlepiej sprawdzi się cukier puder, który łatwo się rozpuszcza i nadaje ciastu delikatną słodycz. Koniecznie spróbujcie też zrobić kruche ciasto metodą 3:2:1.

