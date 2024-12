Te pyszne fit pączki wcinam na śniadanie. Zrobisz je ekspresowo z płatków owsianych

Dietetyczne śniadania wcale nie muszą być nudne, a jedzenie ich – pozbawione przyjemności. Wręcz przeciwnie, mogą być pełne pysznych składników, które zachwycą kubki smakowe. Na przykład owsianka z owocami sezonowymi, orzechami i odrobiną miodu jest nie tylko zdrowa, ale również pyszna i sycąca. Jeśli jednak znudziły się wam klasyczne owsianki, to koniecznie zróbcie pączki owsiane. Gwarantuję, że każdy będzie się nimi zajadać tak jak u mnie w domu.

Jak zrobić pączki z płatków owsianych? Prosty przepis

Pączki wcale nie muszą być niezdrowe i bardzo kaloryczne. Wystarczy, że przygotujecie je w odpowiedni sposób. Dobrym pomysłem jest zrobienie ich z płatków owsianych z odrobiną cynamonu. Z kolei cukier zamieńcie na miód lub daktyle, a zamiast cukru pudru posypcie takie pączki odrobiną mąki kokosowej. Co więcej, są to pączki pieczone, a więc o wiele zdrowsze niż te tradycyjne. Pamiętajcie jednak o tym, że płatki owsiane, których użyjecie, muszą być naprawdę dobrze zmielone. Dzięki temu wasze pączki wyjdą mięciutkie i obłędnie puszyste.

Przepis: Pączki z płatkami owsianymi Te pączki są nie tylko obłędnie smaczne, ale też nie pójdą w boczki Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 183 w każdej porcji Składniki 1 i 1/2 szklanki drobno zmielonych płatków owsianych

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

1 łyżeczka cynamonu

3 łyżki miodu

1/2 szklanki dowolnego mleka

1 łyżka skrobi

1 łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWymieszajcie suche składniki w misce. Następnie dodajcie do nich pozostałe składniki i dokładnie wymieszajcie, aż powstanie jednolite ciasto. Przygotowanie foremekJeśli używacie metalowych foremek na pączki – wysmarujcie je olejem kokosowym. Przełóżcie porcje ciasta do formy, wypełniając każdą przegródkę. Pieczenie pączkówPieczcie pączki w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez 15-18 minut, aż będą lekko złociste.

Do upieczenia tego przysmaku będziecie potrzebować odpowiedniej foremki do pączków. Jeśli jednak nie macie jej w domu – upieczcie z ciasta po prostu owsiane muffinki.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane to doskonały wybór na zdrowe śniadanie, szczególnie dla osób dbających o linię. Są bogate w błonnik pokarmowy, który wspomaga uczucie sytości na dłużej, co pomaga w kontrolowaniu apetytu i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Zawierają również węglowodany złożone, które dostarczają energii stopniowo, stabilizując poziom cukru we krwi. Dzięki temu są idealnym rozwiązaniem podczas odchudzania, gdy kluczowe jest unikanie nagłych spadków energii. Dodatkowo płatki owsiane są źródłem witamin z grupy B, magnezu i żelaza, co wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Można je przyrządzać na wiele sposobów – na słodko z owocami i orzechami, ale świetnie smakują też w wersji wytrawnej.

