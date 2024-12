Owsianka o smaku princessy kokosowej zawsze poprawia mi nastrój. Możesz zjeść ją też na diecie

Owsianka to nie tylko zdrowe, ale i niezwykle smaczne śniadanie. Można ją przygotować na wiele sposobów, dodając ulubione owoce, orzechy, nasiona czy przyprawy. Najczęściej robi się ją „na słodko”, ale coś dla siebie znajdą też miłośnicy wytrawnych smaków. Co więcej, jest to idealne danie dla zabieganych osób. Szybko się ją gotuje, a dzięki dużej zawartości błonnika długo utrzymuje w nas uczucie sytość. Dodatkowo owsianka zawiera wiele cennych składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie całego naszego organizmu.

Przepis na fit owsiankę o smaku princessy kokosowej

Owsianka kokosowa będzie prawdziwą ucztą dla waszego podniebienia. Jej kremowa konsystencja, delikatny kokosowy aromat i słodki smak sprawiają, że trudno się jej oprzeć. Taka owsianka o smaku princessy kokosowej to nie tylko smaczne śniadanie, ale również doskonały sposób na rozpoczęcie dnia z uśmiechem. Co więcej, możecie delektować się smakiem tej pysznej owsianki bez obawy o nadprogramowe kilogramy.

Przepis: Owsianka o smaku princessy kokosowej Ta owsianka jest cudownie smaczna, a do tego możecie zajadać się nią na diecie odchudzającej Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 40 g płatków owsianych

50 g mleczka kokosowego

10 g wiórków kokosowych

75 g skyru waniliowego

15 g białej czekolady

20 g jogurtu naturalnego Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw wsypcie do miski płatki owsiane, wlejcie mleczko kokosowe, dodajcie wiórki kokosowe i skyr. Całość wymieszajcie. Przygotowanie owsiankiW kąpieli wodnej rozpuśćcie czekoladę z jogurtem i polejcie nią owsiankę. Całość umieśćcie na noc w lodówce. Taką owsiankę możecie udekorować płatkami migdałów lub świeżymi owocami.

Inne ciekawe pomysły na pyszną owsiankę

Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie kremowej owsianki z dodatkiem masła orzechowego, słodkich bananów i chrupiących płatków migdałów. Dla miłośników czekolady polecamy owsiankę z kakao. Z kolei fani wypieków mogą przygotować „owsiankę szarlotkową” z jabłkami i cynamonem lub sernikową owsiankę, która smakuje nawet lepiej, niż ten popularny wypiek. Jeśli z kolei chcecie, żeby wasza owsianka była jeszcze zdrowsza, dodajcie do niej nasiona chia i siemię lniane.

Eksperymentujcie też z różnymi przyprawami, aby nadać owsiance wyjątkowego smaku. Świetnie sprawdzi się między innymi cynamon, kardamon czy wanilia. Owsianka nie musi być zawsze słodka. Możecie przygotować ją „na wytrawnie”, dodając do niej warzywa, zioła, przyprawy i na przykład jajko – wtedy będzie jeszcze bardziej pożywna.

