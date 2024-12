Moja babcia na Wigilię zawsze robi ten zapomniany przysmak. Spróbujcie, a zakochacie się w nim

Zgodnie ze zwyczajem, na wigilijnym stole powinno pojawić się 12 dań. Wśród najpopularniejszych potraw znajduje się barszcz czerwony z uszkami lub zupa grzybowa. Nie może zabraknąć też karpia, pierogów z kapustą i grzybami. Na wielu wigilijnych stołach obowiązkową pozycją jest także kutia. W tym świątecznym czasie zajadamy się także makowcem i piernikiem. Moja babcia co roku na Wigilię przygotowuje też jedną, nieco już zapomnianą potrawę.

Jak zrobić moczkę? Prosty przepis

Moczka to tradycyjna potrawa świąteczna charakterystyczna dla kuchni śląskiej. Jest to zupa, której podstawą jest namoczony piernik. Może być ona przygotowana na wiele różnych sposobów – z domieszką ciemnego piwa czy kompotów owocowych. Jej nieodłącznym składnikiem są także suszone owoce, ale również orzechy włoskie, laskowe czy migdały.

Przepis: Moczka To nieco zapomniana potrawa wigilijna, a szkoda, bo jest niezwykle smaczna Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 1218 w każdej porcji Składniki 300 g piernika

350 g suszonych śliwek

150 g suszonych moreli

200 g migdałów

1 litr kompotu śliwkowego

szczypta soli

250 g rodzynek

300 g orzechów laskowych

300 g orzechów włoskich

15 g masła

15 ml miodu Sposób przygotowania Namaczanie piernikaNajpierw pokrójcie piernik na kawałki lub rozkruszcie w palcach. Następnie ułóżcie go w garnku i zalejcie przegotowaną ciepłą wodą i odstawcie na około 30 minut. Przygotowanie bakalii i migdałówSuszone śliwki i suszone morele pokrójcie na mniejsze kawałki. Migdały przelejcie gorącą wodą i obierzcie ze skórki. Gotowanie moczkiDo garnka z namoczonym piernikiem wlejcie kompot i wstawcie całość do zagotowania. Następnie wrzućcie morele, śliwki i rodzynki, a także migdały, orzechy i łyżkę masła. Całość doprawcie solą. Dodajcie także miód. Gotujcie przez około 30-40 minut.

Jeżeli chcecie podać moczkę w formie deseru – powinna mieć ona konsystencję budyniu. Jeśli jednak zdecydujecie się ją podać jako zupę – spokojnie może być rzadsza. Wtedy po prostu przygotujcie ją z większą ilością kompotu.

Jak przygotować pyszną moczkę? Porady

Najlepszy do moczki jest piernik z zeszłego roku – właśnie w ten sposób śląskie gospodynie przygotowują to słodkie danie. Większość osób jednak takiego nie ma – w takiej sytuacji można też użyć świeżego piernika. Piernik namoczony w kompocie ze śliwek możecie zblendować, dzięki czemu konsystencja moczki będzie bardziej delikatna. Niektórzy decydują się na kuchenne eksperymenty i do tej potrawy dodają jeszcze sok z pomarańczy, dzięki czemu nabiera bardziej wyrazistego smaku, a oprócz kompotu ze śliwek – też kompot z truskawek i agrestu.

Moczkę gotuje się w Wigilię i przechowywana w lodówce spokojnie może wytrzymać aż do Nowego Roku. Możecie też przykryć garnek i trzymać tę potrawę na balkonie (tak robi się często w wielu śląskich domach).

