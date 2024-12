Ani sernik, ani makowiec. Na święta przygotuję to ekspresowe ciasto, które zachwyca smakiem

Czas świąt to nie tylko chwile spędzone przy choince i wigilijnym stole, ale też intensywne przygotowania w kuchni. Nie każdy jednak ma czas i ochotę, by godzinami piec tradycyjne ciasta. Na szczęście jest sposób, by przygotować pyszny, domowy wypiek w ekspresowym tempie – wystarczy wykorzystać przepis na szybkie ciasto piernikowe z jabłkami. Ten prosty smakołyk nie wymaga użycia miksera – wszystkie składniki wystarczy połączyć łyżką lub rózgą, a efekt końcowy na pewno zachwyci waszych bliskich. Możecie je przygotować „na ostatnią chwilę”, wykorzystując składniki, które zazwyczaj macie w kuchni.

Jak zrobić błyskawiczne ciasto na święta? Prosty przepis

Aromaty cynamonu, kakao i przyprawy piernikowej wypełnią wasz dom świątecznym zapachem. Wilgotność ciastu zapewnią z kolei starte jabłka. Przygotowanie tego wypieku zajmie wam mniej niż pół godziny, a resztę czasu możecie poświęcić na inne świąteczne obowiązki – lub po prostu na relaks przy kubku gorącej herbaty.

Przepis: Ciasto piernikowe z jabłkami To ciasto smakuje naprawdę wybitnie. Koniecznie spróbujcie je przygotować Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 371 w każdej porcji Składniki 120 ml jogurtu naturalnego (może być też jogurt grecki)

2 jajka

120 ml oleju roślinnego

32 g cukru wanilinowego

80 g cukru

250 g mąki pszennej

2 łyżki kakao

1 łyżeczka cynamonu

20 g przyprawy piernikowej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

0,5 łyżeczki sody oczyszczonej

2 jabłka Sposób przygotowania Przygotowanie piekarnikaRozgrzejcie piekarnik do 180°C. Formę keksową wyłóżcie papierem do pieczenia lub wysmarujcie masłem i obsypcie bułką tartą. Mieszanie składnikówW dużej misce wymieszajcie mokre składniki: jogurt, jajka, olej i oba rodzaje cukru. Nie musicie ich ubijać, wystarczy rózga. W osobnej misce połączcie suche składniki: mąkę, kakao, cynamon, przyprawę piernikową, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. Przygotowanie jabłekJabłka obierzcie i zetrzyjcie na tarce o dużych oczkach. Możecie je też pokroić w drobną kostkę jeśli nie macie tarki. Ciasto będzie wtedy odrobinę chrupało. Połączenie składnikówDodajcie suche składniki i jabłka do mokrych składników. Wymieszajcie delikatnie łyżką – nie mieszajcie zbyt długo, wystarczy tylko do połączenia składników. Przelejcie ciasto do formy, wyrównajcie wierzch. Pieczenie ciastaPieczcie ciasto przez około 50 minut (do suchego patyczka). Odstawcie do ostygnięcia przed wyjęciem z formy.

Sprytne triki na szybsze pieczenie ciasta

Nie musicie być mistrzami cukiernictwa, by tworzyć wspaniałe wypieki. Kilka kuchennych trików ułatwi wam życie i sprawi, że przygotowanie ciasta stanie się jeszcze szybsze. Jeśli chcecie uprościć przepis na jakiś wypiek, zamiast pieczenia spodu wyłóżcie formę warstwą pokruszonych herbatników wymieszanych z masłem. Jako spód ciasta doskonale sprawdzą się też biszkopty lub groszek ptysiowy. W ten sposób możecie przygotować na przykład ekspresową karpatkę.

Genialny spód do ciasta możecie zrobić też z płatków owsianych, będzie nie tylko smacznie, ale też naprawdę zdrowo. Ciekawym patentem jest też wykorzystanie podprażonych orzechów zmieszanych z masłem i odrobiną cukru. Jeśli zależy wam na jeszcze szybszym przygotowaniu deseru, użyjcie ciasta francuskiego jako bazy. Wystarczy je rozwinąć, wyłożyć na formę i delikatnie podpiec.

Czytaj też:

Z trikiem Magdy Gessler ciasto kruche wychodzi mi idealnie. Szkoda, że wcześniej go nie zmałamCzytaj też:

Ten szybki piernik robię z przepisu Ewy Wachowicz. Mało przy nim pracy, a każdy prosi o dokładkę