Ekspresowy deser jak z najlepszej restauracji. Robię go w 20 minut, a goście są zachwyceni

Ekspresowe desery to doskonałe rozwiązanie dla osób, które pragną zaspokoić swój apetyt na „coś słodkiego”, ale nie mają czasu na skomplikowane i długie przygotowania. Wystarczy kilka prostych składników, by stworzyć smaczne i efektowne słodkości. Do takich popularnych błyskawicznych deserów należą kremy, musy, ciasta bez pieczenia, a także owoce w połączeniu z bitą śmietaną lub jogurtem. Tego rodzaju desery nie tylko szybko się przygotowuje, ale również można z nimi eksperymentować, przyrządzając w różnych formach.

Jak zrobić ekspresowy i efektowny deser? Prosty przepis

Czasami jednak chcemy, by deser naprawdę zachwycił naszych gości. W takiej sytuacji idealnie sprawdzi się deser à la crème brûlée. Zrobicie go w 20 minut, a do tego większość z was wszystkie potrzebne składniki najprawdopodobniej ma w swojej kuchni. Co więcej, nie będziecie musieli nawet uruchamiać piekarnika.

Przepis: Błyskawiczny deser à la crème brûlée Ten deser jest szybki w przygotowaniu, a smakuje naprawdę obłędnie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 557 w każdej porcji Składniki 300 gramów orzechów nerkowca

400 gramów mleka kokosowego

80 gramów tłuszczu kokosowego

1 łyżka nasion chia

1 cytryna

1 szczypta kurkumy mielonej

1 laska wanilii

3 łyżki ksylitolu

60 gramów cukru brązowego Sposób przygotowania Podgrzewanie tłuszczuNajpierw przetnijcie na pół laskę wanilii i wyskrobcie z niej ziarenka. Następnie w rondelku podgrzejcie tłuszcz kokosowy z kurkumą i ziarnami wanilii. Przygotowanie orzechów i nasion chiaOrzechy zmiksujcie razem z mlekiem kokosowym, ksylitolem, sokiem z cytryny, a także rozpuszczonym tłuszczem. Powinna powstać gładka masa. Nasiona chia przelejcie wrzątkiem i zmieszajcie z masą. Całość rozlejcie do małych naczynek i odstawcie do lodówki. Rumienienie wierzchu deseruPosypcie wierzch deseru odrobiną cukru, a następnie karmelizujcie, podgrzewając palnikiem, aż na powierzchni powstanie zarumieniona skorupka.

Jeśli macie ochotę na więcej takich pomysłów – koniecznie spróbujcie przygotować także błyskawiczny deser z jogurtu greckiego, którym będziecie mogli zajadać się nawet na diecie.

Jak ozdobić deser à la crème brûlée?

Deser à la crème brûlée można ozdobić na wiele kreatywnych sposobów, aby nadać mu jeszcze bardziej elegancki i apetyczny wygląd. Klasyczną ozdobą jest karmelizowana skórka cukrowa, która tworzy chrupiącą warstwę na wierzchu deseru – wystarczy posypać wierzch deseru cukrem, a następnie skarmelizować go za pomocą palnika kuchennego lub podgrzewając w piekarniku. Dodatkowo, do dekoracji można użyć świeżych owoców, takich jak jagody, maliny czy plasterki truskawek – nada to całości koloru i świeżości. Ozdoby w postaci listków mięty lub jadalnych kwiatów również świetnie pasują do takiego deseru – stanie się on wtedy jeszcze bardziej efektowny. Możecie także przyozdobić go także wiórkami czekoladowymi czy orzechami i migdałami.

Czytaj też:

Ceny masła biją rekordy! Poznaj 7 tańszych i zdrowszych zamienników, które znajdziesz w każdym sklepieCzytaj też:

Te pyszne fit pączki wcinam na śniadanie. Zrobisz je ekspresowo z płatków owsianych