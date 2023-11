Błyskawiczny deser z jogurtu greckiego gotowy w dwie minuty. Zajadam się nim nawet na diecie

Deser, o którym mowa, wywodzi się z Grecji. Nosi nazwę giaourti me meli. Jak powstaje? Przepis jest banalnie prosty. Wystarczy przełożyć jogurt grecki do miseczki, polać go miodem i posypać orzechami włoskimi (posiekanymi lub w całości). Wszystkie te trzy składniki doskonale się ze sobą łączą. Słodycz miodu i lekka goryczka orzechów świetnie równoważą kwaskowaty smak jogurtu greckiego. Zobacz, dlaczego warto jeść ten jogurtowy deser.

Właściwości jogurtu greckiego z miodem i orzechami włoskimi

Jogurt grecki z miodem i orzechami to bogate źródło wapnia i białka. Wspiera funkcjonowanie układu kostno-mięśniowego. Ma też właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Wzmacnia odporność i wspomaga organizm w walce z infekcjami. Przyspiesza usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z ustroju. Działa więc odtruwająco. Jednocześnie pozytywnie wpływa na pracę mózgu. Ułatwia koncentrację. Warto zauważyć, że ten deser zawiera duże ilości witamin i steroli roślinnych, które zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Uelastyczniają i wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, chroniąc przed miażdżycą.

Jogurt grecki z miodem i orzechami a odchudzanie

Jogurt grecki z miodem i orzechami nie należy do niskokalorycznych deserów. Jeden pucharek ma około 300-400 kalorii, a nawet więcej. Wszystko zależy od proporcji poszczególnych składników (te są dowolne i zależą od indywidualnych upodobań). Nie dajcie się jednak zwieść pozorom. Tę słodką przekąskę mogą jeść nawet osoby na diecie redukcyjnej, które chcą zgubić nadprogramowe kilogramy. Zapewnia bowiem uczucie sytości na długo i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Poza tym zawiera błonnik i inne składniki ważne dla prawidłowej pracy układu pokarmowego. Przyspiesza metabolizm, a jednocześnie przeciwdziała wzdęciom i zaparciom.

Jak jeść jogurt grecki z miodem i orzechami?

Jogurt grecki z miodem i orzechami sprawdzi się nie tylko jako deser. Nadaje się również na śniadanie albo lunch. Dostarcza energii, syci, a w dodatku wspaniale smakuje. Zaprezentowany przepis na tę słodką przekąskę możecie modyfikować i ulepszać, na przykład dodając do niego ulubione owoce. Wszystko zależy od waszych preferencji.

